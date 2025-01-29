Силовики пресекли незаконное производство поддельной «колы» в Ульяновске

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по фактам организации преступного сообщества и участия в нём (статья 210 УК РФ), а также незаконного производства и сбыта немаркированных продовольственных товаров (часть 4 статьи 171.1 УК РФ). Его ведёт второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, с 2023 года по январь 2025 года на территории региона действовала преступная группа, занимавшаяся незаконным производством, хранением, перевозкой и сбытом поддельных безалкогольных напитков, выдаваемых за продукцию известных зарубежных брендов, таких как «Кока-Кола».

Силовики пресекли незаконное производство поддельной «Кока-колы». Видео © Telegram / СУ СКР по Ульяновской области

«В ходе следственных действий изъято свыше 140 тысяч бутылок с кустарной жидкостью, на которые были нанесены этикетки известных зарубежных производителей», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент задержаны шесть участников преступного сообщества. В отношении пятерых из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а одну обвиняемую отправил под домашний арест.