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Регион
29 января, 01:14

Силовики пресекли незаконное производство поддельной «колы» в Ульяновске

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по фактам организации преступного сообщества и участия в нём (статья 210 УК РФ), а также незаконного производства и сбыта немаркированных продовольственных товаров (часть 4 статьи 171.1 УК РФ). Его ведёт второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, с 2023 года по январь 2025 года на территории региона действовала преступная группа, занимавшаяся незаконным производством, хранением, перевозкой и сбытом поддельных безалкогольных напитков, выдаваемых за продукцию известных зарубежных брендов, таких как «Кока-Кола».

Силовики пресекли незаконное производство поддельной «Кока-колы». Видео © Telegram / СУ СКР по Ульяновской области

«В ходе следственных действий изъято свыше 140 тысяч бутылок с кустарной жидкостью, на которые были нанесены этикетки известных зарубежных производителей»,говорится в сообщении ведомства.

На данный момент задержаны шесть участников преступного сообщества. В отношении пятерых из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а одну обвиняемую отправил под домашний арест.

32 тысячи литров палёнки: В Подмосковье накрыли подпольный цех по производству «колы» и «пепси»
32 тысячи литров палёнки: В Подмосковье накрыли подпольный цех по производству «колы» и «пепси»

Ранее в Петербурге и Ленинградской области пятеро человек были задержаны по обвинению в изготовлении порнографии. Уголовное дело за производство порно правоохранители завели ещё минувшей осенью. Несколько месяцев потребовалось, чтобы установить местоположение всех подозреваемых и провести операцию по их задержанию.

Обложка ©

Telegram / СУ СКР по Ульяновской области

Артём Гапоненко
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