В России запретили варить пиво 35 заводам

В 2024 году в России из реестра производителей пива, сидра, пуаре и медовухи было исключено 35 компаний. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

Основные причины исключения — несоответствие адресов, отсутствие документов на оборудование и договоров аренды. Росалкотабакконтроль подал 120 исков на исключение, но пока рассмотрено только 81 заявление.

С момента запуска реестра в сентябре 2023 года все пивовары были автоматически включены в него, и сейчас проводится проверка на соответствие обязательным требованиям.

Исключение из реестра запрещает производство и продажу напитков, что останавливает деятельность компаний до устранения нарушений, что может привести к финансовым потерям и банкротству.

Эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин отметил, что с начала работы реестра исключено уже 380 юридических лиц. Он предполагает, что к июлю 2025 года число производителей в реестре увеличится ещё на 100.

За первые восемь месяцев прошлого года, выпуск слабоалкогольных напитков в России сократился на 32,1%, составив 8,95 миллиона декалитров. В то же время общее производство спиртосодержащей продукции возросло на 8,5%. Доцент Президентской Академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский считает, что объемы выпуска слабоалкогольных напитков могут снизиться еще на 40% к 2025 году из-за повышения акцизов.