Опасное пенное: Врач объяснила, когда пивной животик становится угрозой для здоровья

Небольшое количество висцерального жира, расположенного вокруг внутренних органов, необходимо для нормальной работы организма. Однако его избыток может привести к серьёзным последствиям. Врач-диетолог Софья Елиашевич в беседе с Life.ru объяснила, как отличить нормальные изменения в организме от потенциальных рисков.

У мужчин висцеральный жир начинает накапливаться обычно после 30-35 лет, особенно при малоподвижном образе жизни и неправильном питании. Злоупотребление пивом и сахаросодержащими напитками способствует накоплению этого жира. Важным индикатором является окружность талии: у мужчин она не должна превышать 94 см, а у женщин — 80 см.

Когда окружность талии превышает 102 см у мужчин и 88 см у женщин, речь идёт о критическом уровне висцерального ожирения. Это чревато такими осложнениями, как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, метаболически ассоциированная жировая болезнь печени и эректильная дисфункция. Софья Елиашевич Врач-диетолог, научный руководитель клиники коррекции веса и сна НМИЦ терапии и профилактической медицины

Если вы заметили у себя критические значения окружности талии, важно сразу обратиться к специалисту. Запишитесь на консультацию к терапевту для осмотра и назначения необходимых анализов, таких как уровень сахара и холестерина в крови. Следуйте рекомендациям врача по диете, физической активности и, при необходимости, медикаментозному лечению.

«Помните, что раннее обращение к специалисту может значительно снизить риски, связанные с висцеральным ожирением», — заключила Елиашевич.