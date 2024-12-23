С января 2025 года в России подорожают популярные марки пива

Во время новогодних каникул цены на пиво в российских супермаркетах стремительно подлетят. Производители и дистрибуторы предупреждают о повышении стоимости в среднем на 10%.

Одной из причин роста цен пивовары назвали повышение акцизов с 1 января 2025 года. Однако влияют и иные типичные факторы — инфляция, подорожание сырья и вытекающее из него увеличение себестоимости. Основная часть дистрибуторов, как пишет «КоммерсантЪ», планирует поднять цены на 9-10%. Однако существуют мнения, что впоследствии повышение достигнет 15%.

Одним из первых на изменения отреагировал холдинг «Объединённые пивоварни», выпускающих бренды «Охота», «Жигулёвское 1978» и «Бочкарёв».