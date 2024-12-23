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Регион
23 декабря, 09:00

С января 2025 года в России подорожают популярные марки пива

«Ъ»: В 2025 году цены на популярные марки пива в России вырастут на 10-15%

Новость о подорожании пива порадует не всех. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Новость о подорожании пива порадует не всех. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Во время новогодних каникул цены на пиво в российских супермаркетах стремительно подлетят. Производители и дистрибуторы предупреждают о повышении стоимости в среднем на 10%.

Одной из причин роста цен пивовары назвали повышение акцизов с 1 января 2025 года. Однако влияют и иные типичные факторы — инфляция, подорожание сырья и вытекающее из него увеличение себестоимости. Основная часть дистрибуторов, как пишет «КоммерсантЪ», планирует поднять цены на 9-10%. Однако существуют мнения, что впоследствии повышение достигнет 15%.

Одним из первых на изменения отреагировал холдинг «Объединённые пивоварни», выпускающих бренды «Охота», «Жигулёвское 1978» и «Бочкарёв».

Названа страна, закупившая у России пива на рекордные $1,7 млн
Названа страна, закупившая у России пива на рекордные $1,7 млн

Ранее Life.ru рассказывал, что только за девять месяцев 2024 года Китай почти вдвое нарастил экспорт пива в Россию. Лишь в октябре КНР отправила нам пенного на 3,8 миллиона долларов. В 2026 году объём поставок может достичь колоссальных 46,8 тысячи тонн, уверены эксперты.

Мария Любицкая
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