Китай почти вдвое нарастил поставки пива на российский рынок

Китайское пиво стремительно завоевывает российский рынок, становясь одним из главных импортных напитков, сообщает «Коммерсант». За первые десять месяцев текущего года экспорт пива из Китая в Россию вырос почти вдвое, достигнув 25,6 млн долларов, что позволило России занять третье место среди крупнейших импортёров китайского пива. В октябре объём поставок из Китая в Россию увеличился более чем втрое, составив 3,8 млн долларов по сравнению с 1,2 млн долларов годом ранее.

Одной из причин роста популярности китайского пива в России является его уникальный состав. Китайские производители предлагают лёгкие сорта с содержанием алкоголя 3,5-4%. Пиво также отличается от других за счет добавок, среди которых рис, водоросли и различные травы. Эти особенности делают китайское пиво экзотическим для российского потребителя, который привык к более крепким и традиционным сортам.

На фоне роста импорта китайского пива, экспорт российского пива в Китай снизился на 19,5%, составив 13,6 млн долларов. Тем не менее Федеральный центр по развитию экспорта продукции АПК («Агроэкспорт») рассматривает Китай как перспективный рынок для российского пива. По прогнозам, к 2026 году объём поставок может достичь 46,8 тысячи тонн на сумму 31,8 млн долларов, что увеличит долю российского пива в китайском импорте до 5,3%. «У Китая достаточно большое производство, поэтому они захватывают рынок соседних стран. Мы тоже так действуем: «Балтика» собирается делать экспансию на рынок Китая и Юго-Восточной Азии», — рассказывает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин.

Европейские бренды, такие как Carlsberg, Heineken и Anheuser-Busch, покинули российский рынок в 2023 году, что открыло возможности для азиатских производителей. Помимо китайского пива, в Россию также поставляются вьетнамские и северокорейские сорта.