«Поданное заявление не соответствует новой форме, установленной законодательством (реально есть изменения), юристы берут всю вину на себя. Претензии Минюста устранимы. Но надо проводить новый съезд», — рассказал Калачёв, добавив, что после устранения ошибок партия планирует вновь подать заявление на регистрацию.

Напомним, с начала текущего года Грузия закупила у России пива на рекордную сумму в 1,7 миллиона долларов — это на 26% больше, чем за тот же период 2023 года. Это самый крупный показатель с 2009 года.