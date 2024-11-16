«Претензии устранимы»: В России снова не зарегистрировали Партию любителей пива
Партия любителей пива снова не прошла регистрацию в Минюсте
Минюст отказался регистрировать Партию любителей пива (ПЛП) из-за ошибок в регистрационных документах. Об этом рассказал генсек объединения политолог Константин Калачёв в беседе с Daily Storm.
«Поданное заявление не соответствует новой форме, установленной законодательством (реально есть изменения), юристы берут всю вину на себя. Претензии Минюста устранимы. Но надо проводить новый съезд», — рассказал Калачёв, добавив, что после устранения ошибок партия планирует вновь подать заявление на регистрацию.
Напомним, с начала текущего года Грузия закупила у России пива на рекордную сумму в 1,7 миллиона долларов — это на 26% больше, чем за тот же период 2023 года. Это самый крупный показатель с 2009 года.
Shutterstock / FOTODOM / Stockah