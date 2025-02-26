Колебания валютных курсов: Россиян предупредили о повышении цен на рыбные консервы

В 2025 году в России могут подорожать рыбные консервы, спрогнозировала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец. По её словам, цены вырастут в диапазоне от трёх до 25 процентов. Эксперт подчеркнула, что возможные изменения на рынке в первую очередь связаны с подорожанием сырья.

«Во-вторых, рост цен на рыбную консервную продукцию вызван колебаниями валютных курсов. В-третьих, вылов лосося оказался худшим за последние два десятилетия» — продолжила кандидат экономических наук.

Также, по её словам, сократилась добыча трески по всему миру. Ещё одна причина — повышение закупочных цен на импортные консервные банки. Кроме того, на стоимость консервов может повлиять удорожание рабочей силы 30-60%, заключила собеседница «Газеты.ru».