Колебания валютных курсов: Россиян предупредили о повышении цен на рыбные консервы
Экономист Кобец: В России на 25% могут подорожать рыбные консервы
В 2025 году в России могут подорожать рыбные консервы, спрогнозировала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец. По её словам, цены вырастут в диапазоне от трёх до 25 процентов. Эксперт подчеркнула, что возможные изменения на рынке в первую очередь связаны с подорожанием сырья.
«Во-вторых, рост цен на рыбную консервную продукцию вызван колебаниями валютных курсов. В-третьих, вылов лосося оказался худшим за последние два десятилетия» — продолжила кандидат экономических наук.
Также, по её словам, сократилась добыча трески по всему миру. Ещё одна причина — повышение закупочных цен на импортные консервные банки. Кроме того, на стоимость консервов может повлиять удорожание рабочей силы 30-60%, заключила собеседница «Газеты.ru».
Ранее россиянам рассказали, как изменился «индекс блинов». Так, порция из 20 блинов к Масленице за год подорожала на 30%. Кроме того, в ФАС назвали причину подорожания сливочного масла. В ведомстве подчеркнули, что на цены влияют экономические факторы.