В России вырастут цены на Snickers, Mars и другие сладости

Цены на сладости от компаний Mars и Mondelez вырастут из-за роста стоимости какао-бобов. Речь идёт о брендах Oreo, Picnic, Snickers, Twix, Alpen Gold и других. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заверили, что цены будут подниматься постепенно, передаёт РИА «Новости».

«Мы действительно повышаем цены на часть ассортимента продукции, о чём заранее проинформировали наших торговых партнёров. Это связано с беспрецедентным ростом издержек и себестоимости производства продукции из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты», — объяснили в пресс-службе Mars.

В компании Mondelez тоже подчеркнули аномально высокий рост цен на какао-бобы. В ноябре и декабре прошлого года их стоимость выросла в 1,5 раза и поднялась до 12 тысяч долларов за тонну. Цена скорректировалась в январе и феврале, теперь она составляет 8,5 тысячи долларов за тонну.