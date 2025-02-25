Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 12:27

В России вырастут цены на Snickers, Mars и другие сладости

Компании Mars и Mondelez повысили цены на сладости из-за стоимости сырья

Цены на сладости от компаний Mars и Mondelez вырастут из-за роста стоимости какао-бобов. Речь идёт о брендах Oreo, Picnic, Snickers, Twix, Alpen Gold и других. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заверили, что цены будут подниматься постепенно, передаёт РИА «Новости».

«Мы действительно повышаем цены на часть ассортимента продукции, о чём заранее проинформировали наших торговых партнёров. Это связано с беспрецедентным ростом издержек и себестоимости производства продукции из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты», — объяснили в пресс-службе Mars.

В компании Mondelez тоже подчеркнули аномально высокий рост цен на какао-бобы. В ноябре и декабре прошлого года их стоимость выросла в 1,5 раза и поднялась до 12 тысяч долларов за тонну. Цена скорректировалась в январе и феврале, теперь она составляет 8,5 тысячи долларов за тонну.

Ранее стало известно, что США увеличили импорт российского шоколада и какао. За одиннадцать месяцев Штаты закупили в РФ соответствующих продуктов на 2,5 миллиона долларов. Чаще всего приобретают конфеты, реже — какао-порошок.

Крупнейший производитель кормов для животных ответил на слухи об остановке производства
Крупнейший производитель кормов для животных ответил на слухи об остановке производства
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina_Minaeva

Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar