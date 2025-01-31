Крупнейший производитель кормов для животных ответил на слухи об остановке производства
Mars опроверг возможное исчезновение в РФ своих кормов для домашних животных
Компания Mars, владеющая брендами популярных кормов для животных, таких как Whiskas, Chappi и Pedigree, опровергла слухи о возможном дефиците этих товаров в России. Производитель заявил, что не собирается уменьшать объёмы производства и располагает запасами кормовых добавок, а также альтернативными рецептами.
«Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.
Кроме того, компания обратилась в Россельхознадзор с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемые ингредиенты. В пресс-службе отметили, что надеются в ближайшее время получить разрешение на дальнейший ввоз этой кормовой добавки.
До этого СМИ сообщали о возможном временном исчезновении кормов для животных, таких как Whiskas, Felix, Chappi и Pedigree, из-за запрета на ввоз добавок из Евросоюза. Эти добавки, в частности, включают мясо коров, свиней и птиц, необходимое для производства кормов.