Крупнейший производитель кормов для животных ответил на слухи об остановке производства

Компания Mars, владеющая брендами популярных кормов для животных, таких как Whiskas, Chappi и Pedigree, опровергла слухи о возможном дефиците этих товаров в России. Производитель заявил, что не собирается уменьшать объёмы производства и располагает запасами кормовых добавок, а также альтернативными рецептами.

«Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Кроме того, компания обратилась в Россельхознадзор с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемые ингредиенты. В пресс-службе отметили, что надеются в ближайшее время получить разрешение на дальнейший ввоз этой кормовой добавки.