Кошек и собак в России могут лишить любимых кормов: в список попали десять популярных брендов

В российских зоомагазинах могут временно исчезнуть известные корма для животных, такие как Whiskas, Chappi и Pedigree. Под угрозой также находятся другие марки, включая Felix, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг».

По информации Telegram-канала Mash, возможное прекращение продаж этих продуктов связано с использованием мяса европейских животных в их производстве. В частности, для создания добавок, необходимых для кормов, используются мясо коров, свиней и птиц. Кроме того, импортные ароматизаторы и усилители вкуса, которые почти не производятся в России, играют значительную роль.