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31 января, 13:57

Кошек и собак в России могут лишить любимых кормов: в список попали десять популярных брендов

Mash: С полок зоомагазинов могут временно исчезнуть Whiskas, Pedigree и Chappi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chendongshan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chendongshan

В российских зоомагазинах могут временно исчезнуть известные корма для животных, такие как Whiskas, Chappi и Pedigree. Под угрозой также находятся другие марки, включая Felix, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг».

По информации Telegram-канала Mash, возможное прекращение продаж этих продуктов связано с использованием мяса европейских животных в их производстве. В частности, для создания добавок, необходимых для кормов, используются мясо коров, свиней и птиц. Кроме того, импортные ароматизаторы и усилители вкуса, которые почти не производятся в России, играют значительную роль.

Ранее Россельхознадзор ввел временный запрет на импорт животноводческой продукции из стран ЕС, используемой для производства кормов для домашних животных. Эта мера затрагивает всю продукцию, подверженную риску ящура и находящуюся под ветеринарным контролем.

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Марина Фещенко
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