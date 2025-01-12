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12 января, 07:58

США увеличили импорт российского шоколада и какао

С января по ноябрь 2024 года Соединённые Штаты Америки (США) втрое нарастили импорт российской продукции из какао, в основном шоколада, — до рекорда за три года. Об этом сообщает РИА «Новости» по данным американской статслужбы.

За одиннадцать месяцев Штаты закупили в России продуктов какао на 2,5 миллиона долларов, что втрое больше прошлого года. В ноябре США закупили товара на 389 тысяч долларов. Чаще всего приобретают конфеты, реже — какао-порошок. По итогам 11 месяцев импорт шоколада и порошка составил 2,48 миллиона и 18,8 тысячи долларов соответственно.

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Между тем США стали меньше импортировать из России палладий, объёмы поставок за последние 11 месяцев сократились на 20% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Также продажей вещества американским заказчикам занимаются ЮАР, Южная Корея, Бельгия, Италия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madeleine Steinbach

Николай Рюмин
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