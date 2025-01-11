Россия сократила поставки палладия в США на 20%
США снизили на 20% импорт палладия из России за 11 месяцев 2024 года
США стали меньше импортировать из России палладия, объёмы поставок за последние 11 месяцев сократились на 20% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию от американской таможни.
В публикации приводятся данные, что Штаты закупили у российских производителей палладия на 861,9 миллиона долларов с января по ноябрь 2024 года, что на 20,2% меньше показателей за 2023 год. Это самые минимальные объёмы, начиная с 2017 года. Так, в 2018 году импорт палладия из России в США составлял 924,7 миллиона долларов. Несмотря на это, российские предприятия остаются основными поставщиками данного металла в Штаты. Также продажей палладия американским заказчикам занимаются ЮАР, Южная Корея, Бельгия, Италия.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не скрывает, что санкции, наложенные на энергетический сектор России, повлекут за собой рост цен на бензин в США. Американский лидер уверен, что это будет незначительное увеличение. Цена на топливо, по его словам, возрастёт на 3-4 цента за галлон.