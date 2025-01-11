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Регион
11 января, 07:43

Россия сократила поставки палладия в США на 20%

США снизили на 20% импорт палладия из России за 11 месяцев 2024 года

США стали меньше импортировать из России палладия, объёмы поставок за последние 11 месяцев сократились на 20% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию от американской таможни.

В публикации приводятся данные, что Штаты закупили у российских производителей палладия на 861,9 миллиона долларов с января по ноябрь 2024 года, что на 20,2% меньше показателей за 2023 год. Это самые минимальные объёмы, начиная с 2017 года. Так, в 2018 году импорт палладия из России в США составлял 924,7 миллиона долларов. Несмотря на это, российские предприятия остаются основными поставщиками данного металла в Штаты. Также продажей палладия американским заказчикам занимаются ЮАР, Южная Корея, Бельгия, Италия.

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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не скрывает, что санкции, наложенные на энергетический сектор России, повлекут за собой рост цен на бензин в США. Американский лидер уверен, что это будет незначительное увеличение. Цена на топливо, по его словам, возрастёт на 3-4 цента за галлон.

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freepik

Татьяна Миссуми
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