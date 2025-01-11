Россия сократила поставки палладия в США на 20%

США стали меньше импортировать из России палладия, объёмы поставок за последние 11 месяцев сократились на 20% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию от американской таможни.

В публикации приводятся данные, что Штаты закупили у российских производителей палладия на 861,9 миллиона долларов с января по ноябрь 2024 года, что на 20,2% меньше показателей за 2023 год. Это самые минимальные объёмы, начиная с 2017 года. Так, в 2018 году импорт палладия из России в США составлял 924,7 миллиона долларов. Несмотря на это, российские предприятия остаются основными поставщиками данного металла в Штаты. Также продажей палладия американским заказчикам занимаются ЮАР, Южная Корея, Бельгия, Италия.