Индекс Мишек: Какие продукты рекордно подорожали в России в феврале

Так называемый Индекс Мишек, который используется для мониторинга уровня инфляции в России, показал рост стоимости ряда товаров с 1 по 8 февраля. Об этом рассказал создатель индекса, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов в интервью «Газете.ru».

По его словам, за данный период Индекс Мишек вырос на шесть процентов, что является наиболее высоким показателем с апреля минувшего года. А больше всего подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+28,6%), в честь которых и назван индекс. Аналогичный уровень роста показала морковь (+28,6%). Далее следует апельсиновый сок J7 (+20,2%). Бананы (+3,1%) и чёрный чай «Акбар» (+2,9%) также прибавили в цене.