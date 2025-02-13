«Не нужно сидеть на макаронах»: Американец восхитился ценами на продукты и коммуналку в России
Американца поразила доступность качественной еды в России
Американец Эрик Пичони, который вместе с семьёй переехал в Россию, подсчитал расходы за месяц жизни в Ярославле. Его поразила доступность коммунальных услуг и качество и разнообразие еды. Видео с реакцией иностранца на первые месяцы жизни в РФ публикует издание «ИноСМИ».
«Мы были изрядно шокированы, когда всё подсчитали. Потому что в США мы тратили на семью из трёх человек примерно 400-450 долларов. Сейчас у нас семья из четырёх человек. Честно говоря, разница в расходах на продукты в России и США не такая уж и большая, но нужно отметить, что в РФ мы покупаем гораздо больше свежих и качественных продуктов», — отметил мужчина.
Он добавил, что его семье не приходится сидеть на рисе или макаронах. Кроме того, американец рассказал, что пицца и рестораны хорошего качества в РФ намного дешевле, чем в США. Также он отметил, что цены на коммуналку также не могут не радовать. Всего за месяц семья Пичони потратила около 93 тысяч рублей.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз посетил Москву и был впечатлён зимними пейзажами столицы. В своём блоге он заявил, что на Западе искажают информацию о России. Боуз рассказал о прогулке по заснеженной Москве и отметил, что зима в РФ особенно прекрасна.
Life.ru / Шедеврум