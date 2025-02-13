Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 10:53
8312

«Не нужно сидеть на макаронах»: Американец восхитился ценами на продукты и коммуналку в России

Американца поразила доступность качественной еды в России

Американец Эрик Пичони, который вместе с семьёй переехал в Россию, подсчитал расходы за месяц жизни в Ярославле. Его поразила доступность коммунальных услуг и качество и разнообразие еды. Видео с реакцией иностранца на первые месяцы жизни в РФ публикует издание «ИноСМИ».

«Мы были изрядно шокированы, когда всё подсчитали. Потому что в США мы тратили на семью из трёх человек примерно 400-450 долларов. Сейчас у нас семья из четырёх человек. Честно говоря, разница в расходах на продукты в России и США не такая уж и большая, но нужно отметить, что в РФ мы покупаем гораздо больше свежих и качественных продуктов», — отметил мужчина.

Он добавил, что его семье не приходится сидеть на рисе или макаронах. Кроме того, американец рассказал, что пицца и рестораны хорошего качества в РФ намного дешевле, чем в США. Также он отметил, что цены на коммуналку также не могут не радовать. Всего за месяц семья Пичони потратила около 93 тысяч рублей.

Безопаснее и свободнее: Переехавшая в рязанскую деревню экс-глава МИД Австрии восхитилась Россией
Безопаснее и свободнее: Переехавшая в рязанскую деревню экс-глава МИД Австрии восхитилась Россией

Ранее ирландский журналист Чей Боуз посетил Москву и был впечатлён зимними пейзажами столицы. В своём блоге он заявил, что на Западе искажают информацию о России. Боуз рассказал о прогулке по заснеженной Москве и отметил, что зима в РФ особенно прекрасна.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar