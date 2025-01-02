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2 января, 14:37

Ирландский журналист восхитился зимней Москвой и опроверг заявления о проблемах в России

Журналист Боуз: Западу не удалось добиться «стратегического поражения» России

Ирландский журналист Чей Боуз посетил Москву и восхитился зимними пейзажами российской столицы. В своём блоге он заявил, что на Западе населению врут о ситуации в России, в том числе о её «стратегическом поражении».

«Всё, что они рассказали вам об этом месте, — ложь. Нигде не видно их «стратегического поражения России», — написал журналист в соцсети X.

Боуз рассказал, что прогулялся по Москве. У него было достаточно времени, чтобы восхититься заснеженным городом и его красотами. Он подчеркнул, что в России зима особенно красива.

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Ранее стало известно, что Киев отказался от мирных переговоров с Москвой без гарантий безопасности со стороны США. По словам Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, Россия ещё не заплатила достаточно высокую цену.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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