Ирландский журналист Чей Боуз посетил Москву и восхитился зимними пейзажами российской столицы. В своём блоге он заявил, что на Западе населению врут о ситуации в России, в том числе о её «стратегическом поражении».

«Всё, что они рассказали вам об этом месте, — ложь. Нигде не видно их «стратегического поражения России», — написал журналист в соцсети X.

Боуз рассказал, что прогулялся по Москве. У него было достаточно времени, чтобы восхититься заснеженным городом и его красотами. Он подчеркнул, что в России зима особенно красива.