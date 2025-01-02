Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Украина уничтожает Европейский союз и НАТО. И если сейчас это не столь явно, то со временем, по его словам, историки поймут весь масштаб бедствия.





«Когда объективные историки оглянутся на то, как ЕС и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили, они с иронией отметят, что страна, которая их уничтожила, не была членом ни того, ни другого блока», — говорится в публикации журналиста в соцсети Х.