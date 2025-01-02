На Западе назвали страну, уничтожающую ЕС и НАТО
Журналист Боуз: Украина уничтожает НАТО и Евросоюз
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Украина уничтожает Европейский союз и НАТО. И если сейчас это не столь явно, то со временем, по его словам, историки поймут весь масштаб бедствия.
«Когда объективные историки оглянутся на то, как ЕС и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили, они с иронией отметят, что страна, которая их уничтожила, не была членом ни того, ни другого блока», — говорится в публикации журналиста в соцсети Х.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что обсуждать возможность членства Украины в НАТО нет смысла, поскольку на Западе понимают, что Россия не позволит этому произойти. По его словам, преимущества ВС РФ на фронте привели к ситуации, когда Москва может диктовать свои условия и не слушать выдвигаемые в ответ требования.
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