Обсуждать возможность членства Украины в НАТО нет смысла, поскольку на Западе понимают, что Россия не позволит этому произойти. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, преимущества ВС РФ на фронте привели к ситуации, когда Москва может диктовать свои условия и не слушать выдвигаемые в ответ требования.

Риттер также подчеркнул, что Североатлантический альянс в данной ситуации не в силах повлиять на развитие украинского конфликта. Это объясняется тем, что Запад испытывает нехватку как военной техники, так и финансов.

«Россия выигрывает эту войну и никогда не позволит Украине стать членом НАТО, это не стоит на повестке, и даже обсуждать это — пустая трата времени. <...> Ничто не помешает России выиграть эту войну, и это суровая правда», — сказал Риттер в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.