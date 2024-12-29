«Пустая трата времени»: На Западе признали суровую для Украины правду
Риттер: Запад прекрасно понимает, что РФ не позволит принять Украину в НАТО
Обсуждать возможность членства Украины в НАТО нет смысла, поскольку на Западе понимают, что Россия не позволит этому произойти. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, преимущества ВС РФ на фронте привели к ситуации, когда Москва может диктовать свои условия и не слушать выдвигаемые в ответ требования.
Риттер также подчеркнул, что Североатлантический альянс в данной ситуации не в силах повлиять на развитие украинского конфликта. Это объясняется тем, что Запад испытывает нехватку как военной техники, так и финансов.
«Россия выигрывает эту войну и никогда не позволит Украине стать членом НАТО, это не стоит на повестке, и даже обсуждать это — пустая трата времени. <...> Ничто не помешает России выиграть эту войну, и это суровая правда», — сказал Риттер в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.
Ранее стало известно, что США и страны Европы намерены предоставить Украине защиту, аналогичную коллективной обороне НАТО, однако без предоставления членства в альянсе. Киев стремится к защите в рамках формата Североатлантического альянса. Тем не менее, как администрация Джо Байдена, так и новая команда Дональда Трампа не готовы реализовать такую возможность в разгар или вскоре после СВО.
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