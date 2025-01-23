В ФАС назвали причину подорожания сливочного масла

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку цен на сливочное масло в России. Глава ведомства Максим Шаскольский передаёт, что продукт оказался под пристальным вниманием антимонопольщиков из-за резкого роста цен, однако был выявлен ряд экономических факторов, которые влияют на стоимость масла.

«Мы сейчас проверяем сливочное масло как один из товаров, который в последнее время показал высокую динамику. Есть факторы экономические, которые показывают влияние на цену. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры антимонопольного законодательства», — прокомментировал он рост цен в интервью телеканалу «Россия-24».