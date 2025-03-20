Россиянам предрекли резкое подешевение продуктов и одежды весной

Продукты питания в РФ будут стоить меньше на 10-15% этой весной, а одежда и обувь станет доступнее на 20-30%. Такое мнение высказала в беседе с «Газетой.ru» доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина.

Она сообщила, что если в этом сезоне в России удастся собрать хороший урожай, то основные продукты питания (картофель, овощи) станут дешевле, так как предложение увеличится, а спрос останется прежним. Если на складах накопится достаточно много товара, то продавать его придётся по более низким ценам.

«В случае сезонных распродаж одежды и обуви — и больше, в зависимости от запаса и спроса. С приходом весны может произойти снижение цен на зимнюю коллекцию одежды и обуви, так как ретейлеры стремятся освободить места для нового сезона. Скидки могут достигать 20–30% на устаревшие модели», — сказала эксперт.

Она добавила, что следует следить и за ценами на электронику, поскольку они постоянно скачут из-за колебаний курсов валют. Стоимость на некоторые товары снизится, если спрос на определённые модели снизится, а производителям удастся придумать, как оптимизировать затраты.