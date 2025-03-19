В России предложили снизить до минимума цену на приправы для борьбы с подделками
НСЗПП предложил правительству ужесточить борьбу с поддельными приправами
В России предложили снизить до минимума цену на приправы для борьбы с подделками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoSajewicz
В правительство РФ было направлено предложение об ужесточении борьбы с поддельными приправами. Его сформулировал Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП).
Как сообщает «Коммерсант», за период с февраля по март 2025 года пороговые показатели КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) были выявлены в 50% взятых на рынке образцов специй. Кроме того, в части продукции уровень их содержания превышал нормальные значения в 40 раз.
В организации пояснили, что данный тест помогает определить уровень опасности продукции для здоровья, а также доказать факт содержания плесени, канцерогенов, мутагенов и иных токсичных веществ. Для борьбы с некачественными специями в НСЗПП предложили снизить цены на продукцию до минимума, введя обязательную регистрацию всех поставщиков этого сырья в реестре Минпромторга.
А ранее Life.ru рассказал об удивительном свойстве одной популярной специи, которая способна бороться с воспалениями в организме. Отыскать её можно в любом продуктовом магазине.