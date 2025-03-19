В России предложили снизить до минимума цену на приправы для борьбы с подделками

В правительство РФ было направлено предложение об ужесточении борьбы с поддельными приправами. Его сформулировал Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП).

Как сообщает «Коммерсант», за период с февраля по март 2025 года пороговые показатели КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) были выявлены в 50% взятых на рынке образцов специй. Кроме того, в части продукции уровень их содержания превышал нормальные значения в 40 раз.

В организации пояснили, что данный тест помогает определить уровень опасности продукции для здоровья, а также доказать факт содержания плесени, канцерогенов, мутагенов и иных токсичных веществ. Для борьбы с некачественными специями в НСЗПП предложили снизить цены на продукцию до минимума, введя обязательную регистрацию всех поставщиков этого сырья в реестре Минпромторга.