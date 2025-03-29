Риски очень высоки: Стали известны мрачные прогнозы о состоянии Паши Техника
Врачи Паши Техника считают высоким риск смерти рэпера
Состояние рэпера Паши Техника оценивается врачами как крайне тяжёлое, с высоким риском летального исхода. Медики просят его родных приехать в больницу в кратчайшие сроки, чтобы обсудить дальнейшие действия, говорится в письме от врачей.
Перед тем как впасть в кому, музыкант опубликовал в соцсетях видео, где был запечатлён в такси с напитком, предположительно содержащим кратом — растительный психоактивный препарат, используемый как анальгетик и средство для борьбы с наркозависимостью. Несмотря на его применение в альтернативной медицине, во многих странах, включая Россию, кратом запрещён из-за опасных побочных эффектов, включая угнетение дыхания и сердечно-сосудистые осложнения.
Напомним, 27 марта стало известно, что 40-летний Паша Техник впал в состояние комы в Таиланде. Сообщалось, что это могло случиться из-за передозировки запрещёнными веществами. Рэпера подключили к аппарату ИВЛ. Тяжёлое состояние делает невозможной его транспортировку в РФ.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / techniquepashalive