Риски очень высоки: Стали известны мрачные прогнозы о состоянии Паши Техника

Состояние рэпера Паши Техника оценивается врачами как крайне тяжёлое, с высоким риском летального исхода. Медики просят его родных приехать в больницу в кратчайшие сроки, чтобы обсудить дальнейшие действия, говорится в письме от врачей.

Перед тем как впасть в кому, музыкант опубликовал в соцсетях видео, где был запечатлён в такси с напитком, предположительно содержащим кратом — растительный психоактивный препарат, используемый как анальгетик и средство для борьбы с наркозависимостью. Несмотря на его применение в альтернативной медицине, во многих странах, включая Россию, кратом запрещён из-за опасных побочных эффектов, включая угнетение дыхания и сердечно-сосудистые осложнения.