Землетрясение в Таиланде
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Регион
29 марта, 13:08

Риски очень высоки: Стали известны мрачные прогнозы о состоянии Паши Техника

Врачи Паши Техника считают высоким риск смерти рэпера

Состояние рэпера Паши Техника оценивается врачами как крайне тяжёлое, с высоким риском летального исхода. Медики просят его родных приехать в больницу в кратчайшие сроки, чтобы обсудить дальнейшие действия, говорится в письме от врачей.

Перед тем как впасть в кому, музыкант опубликовал в соцсетях видео, где был запечатлён в такси с напитком, предположительно содержащим кратом — растительный психоактивный препарат, используемый как анальгетик и средство для борьбы с наркозависимостью. Несмотря на его применение в альтернативной медицине, во многих странах, включая Россию, кратом запрещён из-за опасных побочных эффектов, включая угнетение дыхания и сердечно-сосудистые осложнения.

«Во сне умереть хочу»: Появилось последнее интервью Паши Техника перед комой
«Во сне умереть хочу»: Появилось последнее интервью Паши Техника перед комой

Напомним, 27 марта стало известно, что 40-летний Паша Техник впал в состояние комы в Таиланде. Сообщалось, что это могло случиться из-за передозировки запрещёнными веществами. Рэпера подключили к аппарату ИВЛ. Тяжёлое состояние делает невозможной его транспортировку в РФ.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / techniquepashalive

Юрий Лысенко
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