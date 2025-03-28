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28 марта, 19:13

«Во сне умереть хочу»: Появилось последнее интервью Паши Техника перед комой

В последнем интервью перед комой Паша Техник признался, что боится смерти

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

В последнем интервью перед комой рэпер Паша Техник высказал свои страхи о смерти. Артист общался с Гульнарой Нижинской, интервью с которой публикует 360.ru, в какой-то момент разговор зашёл о его отношении к смерти. Он рассказал, что сильно боится уйти из жизни. Если неизбежно, то пусть это произойдёт мгновенно, сказал рэпер.

«Авария. Но только сразу. Бум — и всё. Поехали кататься?!»пошутил он.

Последнее интервью Паши Техника перед комой. Видео © Telegram / 360.ru

Артист также отметил, что предпочёл бы умереть во сне. Ему всё равно, что будет происходить с его телом после гибели. Техник добавил, что не намерен оставлять средства на похороны для семьи и не собирается составлять завещание.

«Я всегда игрался со смертью, но, когда я трезвый, очень боюсь умирать. Во сне умереть хочу», — сказал он.

Паша Техник впал в кому и может из неё не выйти. Что известно о состоянии рэпера сегодня
Паша Техник впал в кому и может из неё не выйти. Что известно о состоянии рэпера сегодня

Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. По предварительным данным, у него произошла передозировка наркотическими веществами. Музыканта подключили к аппарату ИВЛ. В данный момент его не могут перевезти в Россию из-за тяжёлого состояния.

Лия Мурадьян
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