«Во сне умереть хочу»: Появилось последнее интервью Паши Техника перед комой
В последнем интервью перед комой Паша Техник признался, что боится смерти
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
В последнем интервью перед комой рэпер Паша Техник высказал свои страхи о смерти. Артист общался с Гульнарой Нижинской, интервью с которой публикует 360.ru, в какой-то момент разговор зашёл о его отношении к смерти. Он рассказал, что сильно боится уйти из жизни. Если неизбежно, то пусть это произойдёт мгновенно, сказал рэпер.
«Авария. Но только сразу. Бум — и всё. Поехали кататься?!» — пошутил он.
Последнее интервью Паши Техника перед комой. Видео © Telegram / 360.ru
Артист также отметил, что предпочёл бы умереть во сне. Ему всё равно, что будет происходить с его телом после гибели. Техник добавил, что не намерен оставлять средства на похороны для семьи и не собирается составлять завещание.
«Я всегда игрался со смертью, но, когда я трезвый, очень боюсь умирать. Во сне умереть хочу», — сказал он.
Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. По предварительным данным, у него произошла передозировка наркотическими веществами. Музыканта подключили к аппарату ИВЛ. В данный момент его не могут перевезти в Россию из-за тяжёлого состояния.