«Во сне умереть хочу»: Появилось последнее интервью Паши Техника перед комой

В последнем интервью перед комой рэпер Паша Техник высказал свои страхи о смерти. Артист общался с Гульнарой Нижинской, интервью с которой публикует 360.ru, в какой-то момент разговор зашёл о его отношении к смерти. Он рассказал, что сильно боится уйти из жизни. Если неизбежно, то пусть это произойдёт мгновенно, сказал рэпер.

«Авария. Но только сразу. Бум — и всё. Поехали кататься?!» — пошутил он.

Последнее интервью Паши Техника перед комой. Видео © Telegram / 360.ru

Артист также отметил, что предпочёл бы умереть во сне. Ему всё равно, что будет происходить с его телом после гибели. Техник добавил, что не намерен оставлять средства на похороны для семьи и не собирается составлять завещание.