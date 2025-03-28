Паша Техник впал в кому и может из неё не выйти. Что известно о состоянии рэпера сегодня

Паша Техник лежит на ИВЛ в больнице, пока непонятно, выживет он или нет. Всю свою жизнь он употреблял запрещёнку, уничтожал свою личность, писал несуразные, но «цепляющие» тексты, а потом даже встал на путь исправления. Походу, не получилось. Сейчас на его лечение собирают пять миллионов, потому как фанаты подозревают, что из комы Техник может не выйти. Как он докатился до такой жизни — рассказываем.

Кто такой Паша Техник

Где Паша Техник? Кто такой Паша Техник? Если вы задаётесь этими вопросами, жмём руку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Паша Техник — кто это вообще? Это скандальный рэпер, который ворвался в индустрию с провокационными текстами и поведением, которое шатало рамки дозволенного. Проблемы с законом, наркотики, скандалы, клоунство и конфликты — всё это сделало его культовой фигурой в определённых кругах. В последние годы судьба рэпера сложилась непросто. Почему сейчас он при смерти и что его привело в реанимацию? Разбираемся в материале.

Биография Паши Техника

Биография Паши Техника наполнена трешем, насилием и запрещёнкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Паша Техник, в миру Павел Ивлев, родился 1 июля 1984 года в Москве — судя по текстам песен, в районе Лефортово. С этим связаны его строчки: «Я из Лефортова, у меня вот досюда шорты». Примерно в такой обстановке Павел рос, когда пошёл в школу и стал слушать рэп, в основном легендарную группу Bad Balance. Отец рэпера Николай Ивлев дослужился до лейтенанта и ушёл в запас. Больше о родителях Паши ничего не известно: видимо, они предпочитают «не светиться» в скандальных сводках о сыне.

В школе Паша учился плохо: проводил время на улице, был оставлен на второй год и пошёл в ПТУ. О детстве у него три ассоциации: «школа, футбол и клей «Момент». И если бы не Дмитрий Нечаев, тогдашний главарь Rap Recordz, не было бы никакого Паши Техника. Как это часто бывает в плотной среде футбольных фанатов и прочих маргиналов, Павел сначала ходил в «тематический» магазин, а потом стал приносить братишкам послушать собственные записи.

Музыкальная карьера Паши Техника: песни, которые будоражат

Паша Техник — песни, которые хочется слушать и переслушивать, пока не завянут уши. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Долго ли, коротко ли, карьера Паши пошла в гору. И в футбольном, и в музыкальном смысле. Он стал участвовать в батлах и вести себя там как безумный: у него отнимали микрофон, он ходил в маске гориллы, но всё равно продолжал. Потом Техник объединился с рэпером Смешным и создал группу Kunteynir. Первый альбом людям не зашёл, так как песни Паши Техника были записаны в состоянии алкогольного и других видов опьянения. Через 10 лет «Контейнер» выстрелил на эксплуатации культуры футбольных фанатов. В иерархии ультрас самые главные мужчины в движе называются «основой». Альбом 2014 года так и назвали — «Основа». Там есть такие шедевры, как песня Паши Техника «Чтобы приготовить салат с вёшенками». Позже в группу пришёл сосед Ивлева — МС Блёв, которого затем сменили на Кальмара. Но в 2007 году в жизни Паши начался новый этап.

В 2017 году Техник выпустил сольный альбом «Статистика гуся». Это фрик-рэп в лучших традициях «Вёшенок», помноженный на специфический юмор эмси. Другие рэперы это оценили: с ним фитанул ЛСП, а Big Russian Boss позвал на свой проект. Потом Паша решил, что хочет своё собственное шоу. Пашу Техника не волновало, сколько денег придётся на это потратить.

Шоу Паши Техника «В поисках лёгких денег» заключалось в том, что эмси пробует разные профессии. Он делал татуировки, проводил экскурсии, озвучивал фильмы, пытался стать депутатом. Аудитории нравилось, буффонада Паши всем нравилась — и его доходы росли. Музыкальная карьера тоже развивалась. Там были фиты с Инстасамкой и Мегамозгом, а также оргии с совратителем несовершеннолетних Оксимироном, признанным в России иноагентом. При этом Паша Техник — автор фото с данной «тусовки», и вскоре все эти «Паша Техник фото» попали в Интернет. А в 2019 году Ивлев принял участие в шоу ЧБД — «Что было дальше?».

Популярные песни Паши Техника

У Техника много популярных песен, но многие из них вынесли в заголовок названия наркотиков, с чем мы смириться не можем. Песня про салат из вёшенок в чарт тоже не войдёт — название 18+. Топ-3 приличные песни Техника: «За кем стоит андерграунд?» собственного производства, песня «Тубик» группы Kunteynir и трек RPG, фит с Инстасамкой.

Личная жизнь Паши Техника

Паша Техник — жена, дети, отношение к ним и почему наркоман — плохой отец. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eva_karitskaya

Личная жизнь Паши Техника поначалу складывалась неплохо. Для человека его увлечений (рэп, вещества, алкоголь) он достаточно легко нашёл себе жену, причём очень красивую и приличную девушку — Еву Карицкую. Жене Паши Техника пришлось «натерпеться» от рэпера: он вёл себя как неадекват, изменял, пил и употреблял, хотя во время брака руки на неё не поднимал. После развода, произошедшего в 2023 году, Ева Карицкая через суд лишила «героя-любовника» одной из квартир, что было правильным выбором в такой ситуации. У них остался шестилетний сын Иван 2019 года рождения. Поженились Ева и Техник за девять лет до этого — в 2014 году.

Всё ещё будучи в браке, Техник позволял себе отношения с посторонними девушками, а сразу после развода стал любовником треш-блогера Юлии Финесс. Девушка была ему под стать: с 17 лет увлекалась наркотиками, теперь лечится в рехабах в Армении, периодически выходя оттуда и пытаясь вести нормальную жизнь.

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая и дети

Жена Паши Техника Ева Карицкая уже стала бывшей, и слава богу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая — не та, за кого себя выдаёт. Настоящее имя девушки — Карина Мельничук. Это стало известно после обнародованного свидетельства о разводе. Из-за того что у пары есть общий сын, они продолжают общаться — и в 2025 году случился главный «кухонно-боксёрский» скандал с участием блогера и эмси. Он пришёл в квартиру Евы, избил её и распылил там перцовый баллончик. Полицейские приехали, но вместо ареста сфоткались с «селебой».

Иван Ивлев — один из двоих детей Паши Техника. От новой девушки, блогерши из Брянска Кати Лоли, он в 2022-м завёл ещё одного. Об этом ребёнке ничего не известно, так как вскоре Лоли села в тюрьму по делу об ограблении и разбое. Рожать ей, видимо, пришлось уже в местах заключения.

Скандалы Паши Техника

Или «зашквары» Паши Техника. С Федуком и Жиганом было именно так. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Самый главный скандал Паши Техника случился в 2008 году, когда его на пять лет посадили за запрещённые вещества. С ними у рэпера, конечно, были огромные проблемы. В начале пути группы Kunteynir рэперы трезвыми не находились ни одной минуты в день. Техник употреблял всё, везде и сразу — и это повлияло на него. В 2022 году он угодил в Боткинскую с передозом, в 2021-м в рехаб, потом на шоу, где звёзды пытаются избавиться от зависимостей. Но Паша Техник — тяжёлый клиент. Его не берёт ни один рехаб, судя по всему.

А ещё Техник — скандальная личность. Он успел насолить даже рэперу Федуку, а ведь тот выглядит как настоящий добряк. Паша выложил оскорбительный трек, где не спародировал, а жёстко высмеял парня младше него на восемь лет. Федук обиделся, Паша Техник «дал заднюю» — мол, никаких злых чувств к Федуку не имеет. Короче, в терминах рэп-батлов — просто «слился». А ещё был небольшой конфликт с дважды сидевшим рэпером Ромой Жиганом, и тут Техник проиграл: слился с боксёрского поединка, за что был сдан Жиганом полиции.

Паша Техник: Где сейчас

Сейчас Паша Техник в Таиланде на ИВЛ в искусственной коме в реанимации. Пожелаем ему здоровья. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Где же сейчас Паша Техник? После рехабов и манимейкинга в качестве производителя российского треш-контента Паша Техник решил отправиться на отдых в Таиланд. Сейчас он находится в больнице в городе Пхукете, куда его перевезли из региональной лечебницы, так как состояние резко ухудшилось. Паша Техник введён в искусственную кому и подключён к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), он поддерживает искусственное дыхание пациента, если тот сам уже не справляется. Причина — передозировка наркотиками. При этом то, что употреблял Техник, имеет способность угнетать дыхание, так что без врачебной помощи рэпер мог просто задохнуться. Василий Шуров, нарколог, что лечил Техника, сказал, что шанс выбраться из комы у него есть, но «хороших вариантов нет».