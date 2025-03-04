«Выкормыш иноагентов»: СК попросили проверить Оксимирона* после обвинений в изнасилованиях школьниц

Напомним, что Оксимирона* обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одна из его жертв Виктория Кучак заявила, что познакомилась с исполнителем в 13—14 лет, а в 16 лет он её изнасиловал. Девушка также показала переписку с Фёдоровым*, на который можно увидеть различные сообщения и просьбы об интимных фотографиях. На связь также вышла Вера Маркович. Она заявила, что познакомилась с артистом в 15 лет, а через год у них случилась интимная связь и завязались отношения. В 2021 году девушка публично обвинила Oxxxymiron* в насилии и изменах, но конфликт они смогли уладить.