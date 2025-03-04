«Выкормыш иноагентов»: СК попросили проверить Оксимирона* после обвинений в изнасилованиях школьниц
Движение «Зов народа» попросило СК РФ проверить Оксимирона* на растление девочек
Оксимирон*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Oxxximiron*
Рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Фёдоров) проверит на сексуальные связи с несовершеннолетними Следственный комитет России. Запрос в ведомство уже направили представители движения «Зов народа». Копия документа есть в распоряжении RT. Поводом к обращению стали признания нескольких девушек в подкасте «Дочь разбойника».
«Oxxxymiron* — этот выкормыш иноагентов, годами промывал мозги нашей молодёжи, сеял смуту и подрывал традиционные ценности России. А теперь мы узнаём, что за красивыми словами скрывается похотливый извращенец и насильник. Если эти обвинения подтвердятся, то Фёдоров* должен гнить в тюрьме», — заявил председатель движения Сергей Зайцев.
Напомним, что Оксимирона* обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одна из его жертв Виктория Кучак заявила, что познакомилась с исполнителем в 13—14 лет, а в 16 лет он её изнасиловал. Девушка также показала переписку с Фёдоровым*, на который можно увидеть различные сообщения и просьбы об интимных фотографиях. На связь также вышла Вера Маркович. Она заявила, что познакомилась с артистом в 15 лет, а через год у них случилась интимная связь и завязались отношения. В 2021 году девушка публично обвинила Oxxxymiron* в насилии и изменах, но конфликт они смогли уладить.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов