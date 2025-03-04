«История, описанная Набоковым»: Психологи объяснили, почему Оксимирон* мог пойти на растление девочек
Психолог Кичаев: Оксимирон* мог пойти на растление девочек из-за неуверенности
Оксимирон*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Oxxximiron
Рэпер Оксимирон* (Oxxxymiron, настоящее имя Мирон Фёдоров*), который оказался в центре скандала из-за обвинения в растлении девушек-подростков, мог пойти на насилие или из-за неуверенности, или из-за адреналина от славы и внимания красивых девочек. Об этом в беседе с Life.ru рассказали психолог Александр Кичаев и клинический психолог Ирина Коржаева.
Он чувствует себя неуверенно в отношениях со взрослыми людьми, с девушками-ровесницами, не может реализоваться в обычных отношениях, не уверен в себе, боится сбоев. Это такая история, описанная ещё Набоковым, — «Лолита». Здесь вообще три стороны: это он, девочки и их родители, которые толком не объяснили детям, что такое хорошо, что такое плохо в этой жизни. Но на 90% это его вина, конечно.
А клинический психолог Ирина Коржаева считает, что Оксимирон* мог действовать на адреналине, испытывая «головокружение» от славы и внимания молодых девушек.
Присылать фотографии или какие-то видео — это тоже их выбор. Если девушка уже присылала кучу фотографий, видео, то она, условно говоря, уже согласна. А когда человек на адреналине, то у него нарушено восприятие, связанное с его известностью. На фоне известности — адреналин, дофамин — и тут красивая девочка. Конечно, у него возникнет желание, а мысли о том, что он делает что-то не так, скорее всего, даже не появятся.
Рэпера Оксимирона* (Oxxxymiron, настоящее имя Мирон Фёдоров*) обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одна из жертв рассказала, что познакомилась с музыкантом в соцсетях, когда ей было 13–14 лет. По словам девушки, она общалась с рэпером в течение трёх лет, пока он её не изнасиловал на своём концерте. Тогда ей было 16 лет. Также на связь вышли и другие поклонницы артиста-иноагента, рассказавшие об аналогичных случаях.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.