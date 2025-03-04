«История, описанная Набоковым»: Психологи объяснили, почему Оксимирон* мог пойти на растление девочек

Он чувствует себя неуверенно в отношениях со взрослыми людьми, с девушками-ровесницами, не может реализоваться в обычных отношениях, не уверен в себе, боится сбоев. Это такая история, описанная ещё Набоковым, — «Лолита». Здесь вообще три стороны: это он, девочки и их родители, которые толком не объяснили детям, что такое хорошо, что такое плохо в этой жизни. Но на 90% это его вина, конечно.