Юрист оценил шансы на экстрадицию Оксимирона* после обвинений в изнасилованиях

Рэпер Оксимирон* (Oxxxymiron, настоящее имя Мирон Фёдоров*), который оказался в центре скандала из-за обвинения в растлении девушек-подростков, вряд ли будет экстрадирован в Россию. Об этом в беседе с Life.ru заявил юрист, руководитель «Центра правопорядка в Москве и Московской области» Александр Хаминский.

Что касается экстрадиции Оксимирона* в Россию в случае, если вина его будет всё-таки доказана, то в текущих политических условиях это вряд ли осуществимо. В прошлом году МВД уже объявило Оксимирона* в федеральный розыск. Основанием для этого стало возбуждение уголовного дела в отношении музыканта. Однако западные юрисдикции обычно игнорируют свои обязательства по выдаче лиц, объявленных в розыск в России, несмотря на имеющиеся соглашения о взаимной правовой помощи. Александр Хаминский Юрист, руководитель «Центра правопорядка в Москве и Московской области»

Исключением может стать ситуация, если рэпер въедет в дружественную России страну, с которой есть подобные соглашения. Тогда вероятность задержания и выдачи Мирона Фёдорова* может стать высокой, считает юрист.

Кроме того, по его мнению, будет сложно доказать вину музыканта, так как после инцидента прошло много времени. Обычно при расследовании преступлений против половой свободы назначают специальные экспертизы, включающие отбор биоматериалов. Выполнить это сегодня вряд ли представляется возможным, заключил Хаминский.

Рэпера Оксимирона* (Oxxxymiron, настоящее имя Мирон Фёдоров*) обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одна из жертв рассказала, что познакомилась с музыкантом в соцсетях, когда ей было 13-14 лет. По словам девушки, она общалась с рэпером в течение трёх лет, пока он её не изнасиловал на своём концерте. Тогда ей было 16 лет. Также на связь вышли и другие поклонницы артиста-иноагента, рассказавшие об аналогичных случаях.