«Два метра под землёй»: Пашу Техника могла сгубить болезнь, превращающая кровь в желе

У человека, употребляющего наркотики, постепенно развивается заболевание хрониосепсис. Именно оно могло обостриться у рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который впал в кому в Таиланде. Что могло сгубить блогера, Life.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Это такое септическое состояние, которое развивается не быстро. Мы знаем, что сепсис (заражение крови) быстро приводит к летальному исходу, буквально за неделю человек сгорает. А хрониосепсис — это когда бактериальная инфекция в крови присутствует, иммунитет вроде как пытается её подавить, но при этом постоянно возникают различные проблемы. То гнойники на коже, то воспалительные процессы в разных местах: в почках, кишечнике, где угодно. Человек ходит как по минному полю: в любой момент может «взорваться», а может потихоньку «подрываться» по одной мине. Андрей Звонков Врач-терапевт

Главная особенность хрониосепсиса в том, что сильно изменяется свёртываемость крови. В плазме накапливается большое количество фибриногена и фибрина, и кровь из жидкости может в любой момент превратиться в желе. Кровообращение останавливается, и человек умирает из-за тотального тромбоза.

Чтобы этого не произошло, лёгкие, как огромный фильтр с множеством мельчайших сосудов, занимаются газообменом. Эти микросгустки, фибриноген и фибрин, как нити, начинают оседать в лёгких. Представьте себе вату, которая плывёт по реке, натыкается на запруды и оседает на тине, иле, забивая всё, что можно. В первую очередь страдают лёгкие, потому что через них прокачивается огромное количество крови, больше, чем через любые другие органы.

Эта «вата» начинает забивать лёгкие, но в этом случае помогает печень: она вырабатывает фермент фибринолизин, который растворяет эту «вату». Но если фибринолизина не хватает, «вата» оседает в лёгких, забивает сосуды, и постепенно лёгкие перестают работать.

«Это похоже на ситуацию при ковиде, только там лёгкие воспаляются изнутри, а здесь они забиваются избытком фибрина. Далее отказывают почки, печень — всё из-за избытка фибрина, который забивает мелкие сосуды и фильтрующие органы. Вероятнее всего, у него развивается полиорганная недостаточность. Через сутки вы услышите этот диагноз», — отметил терапевт.

Звонков заключил, что «два метра под землёй — самый оптимистичный прогноз пациента с диагнозом, как у Техника».