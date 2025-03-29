«Он жив»: Бывшая жена Паши Техника опровергла слухи о смерти рэпера
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая опровергла слухи о смерти рэпера
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая заявила, что новости о смерти музыканта — фейк. Она попросила СМИ не заниматься вбросами. Сейчас она приехала к экс-супругу в тайскую больницу.
Экс-супруга Паши Техника опровергла слухи о его смерти. Видео © Соцсети Евы Карицкой
«Он жив, он находится на ЭКМО», — сказала экс-супруга артиста.
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в коме в Таиланде. По предварительным данным, у него случился передоз наркотических веществ. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ. Его не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. 29 марта появилась информация, что мозг музыканта умер. Но эти новости уже успел опровергнуть менеджер Техника.