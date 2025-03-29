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29 марта, 19:25

«Он жив»: Бывшая жена Паши Техника опровергла слухи о смерти рэпера

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая опровергла слухи о смерти рэпера

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая заявила, что новости о смерти музыканта — фейк. Она попросила СМИ не заниматься вбросами. Сейчас она приехала к экс-супругу в тайскую больницу.

Экс-супруга Паши Техника опровергла слухи о его смерти. Видео © Соцсети Евы Карицкой

«Он жив, он находится на ЭКМО», — сказала экс-супруга артиста.

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Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в коме в Таиланде. По предварительным данным, у него случился передоз наркотических веществ. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ. Его не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. 29 марта появилась информация, что мозг музыканта умер. Но эти новости уже успел опровергнуть менеджер Техника.

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Александра Мышляева
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