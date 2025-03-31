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Регион
31 марта, 08:05

Лёгкие Паши Техника поражены почти на 100%

Рэпер Паша техник. Фото © © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Рэпер Паша техник. Фото © © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Поражение лёгких рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который впал в кому в Таиланде, составляет почти 100%. Новыми подробностями официально поделились его представители.

По их данным, состояние блогера оценивается как крайне тяжёлое, из-за бактериальной инфекции у Техника развилась пневмония. Врачи дают «не очень благоприятный» прогноз.

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Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. Он мог «переборщить» с наркотиками. Ранее появились сообщения о смерти рэпера, но менеджер Техника и его бывшая жена опровергли слухи. Сейчас артист на ИВЛ и ЭКМО. В РФ его не могут перевезти из-за критического состояния.

Александра Вишнякова
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