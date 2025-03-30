Всё дело в сосисках: Лука Сафронов назвал ещё одну причину комы Паши Техника

Рэпер Паша Техник, по мнению пианиста Луки Сафронова, мог отравиться сосисками. Он недавно посетил друга в больнице и сообщил, что его состояние крайне тяжёлое, передаёт Mash .

Музыкант по-прежнему находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Вокруг медицинского учреждения собрались многие русские туристы, которые выражают поддержку артисту и обращаются в посольство с просьбой о помощи.