Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 17:14

Всё дело в сосисках: Лука Сафронов назвал ещё одну причину комы Паши Техника

Лука Сафронов считает, что Паша Техник лежит в коме из-за отравления сосисками

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ techniquepashalive, lukasafronovofficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ techniquepashalive, lukasafronovofficial

Рэпер Паша Техник, по мнению пианиста Луки Сафронова, мог отравиться сосисками. Он недавно посетил друга в больнице и сообщил, что его состояние крайне тяжёлое, передаёт Mash.

Музыкант по-прежнему находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Вокруг медицинского учреждения собрались многие русские туристы, которые выражают поддержку артисту и обращаются в посольство с просьбой о помощи.

Особо важный пациент: Лука Сафронов призвал спасать Пашу Техника всей Россией
Особо важный пациент: Лука Сафронов призвал спасать Пашу Техника всей Россией

Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. По предварительным данным, у него передоз. Сейчас артист на ИВЛ. В РФ его не могут перевезти из-за критического состояния. Накануне появились сообщения о смерти рэпера, но менеджер Техника и его бывшая жена опровергли слухи.

Александра Мышляева
  • Новости
  • пашатехник
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar