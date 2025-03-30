Всё дело в сосисках: Лука Сафронов назвал ещё одну причину комы Паши Техника
Лука Сафронов считает, что Паша Техник лежит в коме из-за отравления сосисками
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Рэпер Паша Техник, по мнению пианиста Луки Сафронова, мог отравиться сосисками. Он недавно посетил друга в больнице и сообщил, что его состояние крайне тяжёлое, передаёт Mash.
Музыкант по-прежнему находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Вокруг медицинского учреждения собрались многие русские туристы, которые выражают поддержку артисту и обращаются в посольство с просьбой о помощи.
Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. По предварительным данным, у него передоз. Сейчас артист на ИВЛ. В РФ его не могут перевезти из-за критического состояния. Накануне появились сообщения о смерти рэпера, но менеджер Техника и его бывшая жена опровергли слухи.