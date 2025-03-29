Особо важный пациент: Лука Сафронов призвал спасать Пашу Техника всей Россией

Россиянам необходимо сплотиться и массово слать запросы в посольство РФ в Таиланде о состоянии рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который лежит в коме в одной из больниц Пхукета. Об этом в беседе с SHOT заявил сын известного художника Никаса Сафронова.

«Мы все должны собраться, писать на сайт посольства Таиланда. Чем больше людей спросят, как дела у Паши, тем больше вероятность, что у него всё наладится. Если мы все сплотимся, то к этому пациенту направят больше внимания. Власти и руководство должны понимать, что этот пациент особо важен для российской аудитории. Он добросердечный человек, он должен жить и будет», — сказал Лука Сафронов.