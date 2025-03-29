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29 марта, 19:11

Особо важный пациент: Лука Сафронов призвал спасать Пашу Техника всей Россией

SHOT: Лука Сафронов призвал россиян сплотиться ради Паши Техника

Россиянам необходимо сплотиться и массово слать запросы в посольство РФ в Таиланде о состоянии рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который лежит в коме в одной из больниц Пхукета. Об этом в беседе с SHOT заявил сын известного художника Никаса Сафронова.

«Мы все должны собраться, писать на сайт посольства Таиланда. Чем больше людей спросят, как дела у Паши, тем больше вероятность, что у него всё наладится. Если мы все сплотимся, то к этому пациенту направят больше внимания. Власти и руководство должны понимать, что этот пациент особо важен для российской аудитории. Он добросердечный человек, он должен жить и будет», — сказал Лука Сафронов.

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«Во сне умереть хочу»: Появилось последнее интервью Паши Техника перед комой

Напомним, 27 марта появились сообщения о том, что 40-летний Паша Техник впал в кому на Пхукете. Предположительно, причиной стала передозировка наркотиками. Артист подключен к аппарату ИВЛ. Из-за тяжёлого состояния его невозможно перевезти в Россию. Врачи считают, что шансы на гибель рэпера очень высоки.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / techniquepashalive

Юрий Лысенко
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