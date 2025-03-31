Пациент на «трубе»: Врачи по фото Паши Техника из тайской больницы объяснили Life.ru, что с ним происходит

Показатели на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), к которым подключён российский рэпер Паша Техник, свидетельствуют о серьёзном поражении лёгких, а также нарушениях в работе сердца. Об этом Life.ru рассказал звёздный хирург Тимур Хайдаров.

Врачи объяснили, в каком состоянии находится Паша Техник, по показателям аппарата, к которому он подключён. Видео © Life.ru

«Судя по фотографии, это (справа) ИВЛ Hamilton. Скорее всего, пациент находится «на трубе» (поддержание дыхания за счёт аппарата. — Прим. Life.ru). Учитывая кардиомонитор (сверху слева), у него сатурация — 92. При норме 97–98, а на кислородном аппарате все 100 бывает, это говорит о поражении лёгких», — пояснил хирург.

Паша Техник в тайской больнице. Фото © SHOT

Анестезиолог-реаниматолог клиники IQ Plastique Николай Ильин также прокомментировал фото Паши Техника из тайской больницы. Он уточнил, что рэпер находится в палате интенсивной терапии. По словам Ильина, помимо необходимого оборудования врачи подключили к пациенту множество шприцевых дозаторов и инфузионных систем. Специалист предположил, что аппаратура обеспечивает поддержку не только дыхательной системы, но и сердечной деятельности.