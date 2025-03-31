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31 марта, 16:01

Пациент на «трубе»: Врачи по фото Паши Техника из тайской больницы объяснили Life.ru, что с ним происходит

Хайдаров: Показатели аппаратов в палате Техника указывают на поражение лёгких

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Показатели на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), к которым подключён российский рэпер Паша Техник, свидетельствуют о серьёзном поражении лёгких, а также нарушениях в работе сердца. Об этом Life.ru рассказал звёздный хирург Тимур Хайдаров.

Врачи объяснили, в каком состоянии находится Паша Техник, по показателям аппарата, к которому он подключён. Видео © Life.ru

«Судя по фотографии, это (справа) ИВЛ Hamilton. Скорее всего, пациент находится «на трубе» (поддержание дыхания за счёт аппарата. — Прим. Life.ru). Учитывая кардиомонитор (сверху слева), у него сатурация — 92. При норме 97–98, а на кислородном аппарате все 100 бывает, это говорит о поражении лёгких», — пояснил хирург.

Паша Техник в тайской больнице. Фото © SHOT

Паша Техник в тайской больнице. Фото © SHOT

Анестезиолог-реаниматолог клиники IQ Plastique Николай Ильин также прокомментировал фото Паши Техника из тайской больницы. Он уточнил, что рэпер находится в палате интенсивной терапии. По словам Ильина, помимо необходимого оборудования врачи подключили к пациенту множество шприцевых дозаторов и инфузионных систем. Специалист предположил, что аппаратура обеспечивает поддержку не только дыхательной системы, но и сердечной деятельности.

«Видно пульс. Давление более или менее — 115 (по верхней границе, нижнюю не видно. — Прим. Life.ru). Сатурация — 92. Также видно аппарат ЭКМО. Его подключают в случаях, когда лёгкие перестают работать должным образом», — подытожил Ильин.

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Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. Он мог «переборщить» с наркотиками. Ранее появились сообщения о смерти рэпера, но менеджер Техника и его бывшая жена опровергли слухи. Сейчас артист на ИВЛ и ЭКМО, его лёгкие поражены почти на 100%, и местные врачи дают «не очень благоприятный» прогноз. Лечением рэпера займётся врач из России: в ближайшее время к нему прилетит реаниматолог из НИИ имени Склифосовского.

Мария Любицкая
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