Терминальное состояние: Нарколог в процентах оценил шансы Паши Техника на выживание
Нарколог Шуров: В состоянии Паши Техника выживает только один из пяти человек
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
Впавший в кому в Таиланде российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) находится в терминальном состоянии, с вероятностью летального исхода в 80%. Такой прогноз дал врач-нарколог Василий Шуров.
«Ему ставят сепсис и полиорганную недостаточность. То есть почки и печень перестали работать. Анализы очень плохие. В реанимации это терминальное состояние, при котором смертность 80%: четверо умирают, пятый выживает», — рассказал он в беседе с 360.ru.
Нарколог признался, что возмущён сбором средств на лечение Техника, заявив, что это выглядит так, будто все должны скидываться, чтобы артист мог продолжать вести аморальный образ жизни. Он добавил, что в Таиланде реанимационное лечение стоит огромных денег, тогда как в России больных лечат до конца, но в данном случае это непозволительная роскошь.
Шуров напомнил, что это не первый раз, когда рэпер оказывается между жизнью и смертью. По его словам, в прошлом году российские врачи смогли его спасти. Однако врач выразил сомнение, что даже если Техник выживет на этот раз, он сделает какие-то выводы из сложившейся ситуации. Специалист подчеркнул, что рэпер стал антипримером, создающим ложное впечатление, будто можно годами вести разрушительный образ жизни без серьёзных последствий. Все желают Технику выздоровления, его история должна служить предостережением для поклонников, которые могут романтизировать подобный образ жизни, заключил врач.
Напомним, что 40-летний рэпер находится на Пхукете в состоянии комы, жизнь в нём поддерживается с помощью процедуры ЭКМО, а его лёгкие поражены практически на 100%, местные врачи не говорят почти ничего обнадёживающего. Ранее появился первый снимок артиста из больницы.