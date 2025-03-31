Терминальное состояние: Нарколог в процентах оценил шансы Паши Техника на выживание

Впавший в кому в Таиланде российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) находится в терминальном состоянии, с вероятностью летального исхода в 80%. Такой прогноз дал врач-нарколог Василий Шуров.

«Ему ставят сепсис и полиорганную недостаточность. То есть почки и печень перестали работать. Анализы очень плохие. В реанимации это терминальное состояние, при котором смертность 80%: четверо умирают, пятый выживает», — рассказал он в беседе с 360.ru.

Нарколог признался, что возмущён сбором средств на лечение Техника, заявив, что это выглядит так, будто все должны скидываться, чтобы артист мог продолжать вести аморальный образ жизни. Он добавил, что в Таиланде реанимационное лечение стоит огромных денег, тогда как в России больных лечат до конца, но в данном случае это непозволительная роскошь.