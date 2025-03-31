Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 12:11

«Транспортировка исключается»: В генконсульстве РФ рассказали о состоянии Паши Техника

Генконсул: Пашу Техника не смогут транспортировать в РФ из-за его состояния

Российский рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, не может быть доставлен в Россию из-за своего состояния здоровья. Об этом сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Егор Иванов.

«Генконсульство проинформировано о госпитализации на Пхукете П. Н. Ивлева. По оценкам таиландских медиков, состояние пациента тяжёлое и исключает сейчас транспортировку в РФ», — сказал он в беседе с ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что генконсульство находится в контакте с представителями Техника.

А ранее появилась первая фотография Паши Техника из тайской больницы. Напомним, 40-летний рэпер находится на ЭКМО, его лёгкие поражены почти на 100%, а местные врачи дают «не очень благоприятный» прогноз.

«Лес капельниц»: Врач объяснил, зачем к Паше Технику подключено так много аппаратов
«Лес капельниц»: Врач объяснил, зачем к Паше Технику подключено так много аппаратов
Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Наталья Демьянова
  • Новости
  • пашатехник
  • таиланд
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar