«Транспортировка исключается»: В генконсульстве РФ рассказали о состоянии Паши Техника
Генконсул: Пашу Техника не смогут транспортировать в РФ из-за его состояния
Российский рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, не может быть доставлен в Россию из-за своего состояния здоровья. Об этом сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Егор Иванов.
«Генконсульство проинформировано о госпитализации на Пхукете П. Н. Ивлева. По оценкам таиландских медиков, состояние пациента тяжёлое и исключает сейчас транспортировку в РФ», — сказал он в беседе с ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что генконсульство находится в контакте с представителями Техника.
А ранее появилась первая фотография Паши Техника из тайской больницы. Напомним, 40-летний рэпер находится на ЭКМО, его лёгкие поражены почти на 100%, а местные врачи дают «не очень благоприятный» прогноз.
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