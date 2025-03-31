«Транспортировка исключается»: В генконсульстве РФ рассказали о состоянии Паши Техника

Российский рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, не может быть доставлен в Россию из-за своего состояния здоровья. Об этом сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Егор Иванов.

«Генконсульство проинформировано о госпитализации на Пхукете П. Н. Ивлева. По оценкам таиландских медиков, состояние пациента тяжёлое и исключает сейчас транспортировку в РФ», — сказал он в беседе с ТАСС.