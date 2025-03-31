Лечением Паши Техника в Таиланде займётся врач из России
Паша Техник. Фото © © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive
Лечением рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который впал в кому в Таиланде, займётся врач из России. Как пишет SHOT, в ближайшее время реаниматолог из НИИ имени Склифосовского вылетит из Москвы.
Предположительно, Паша Техник в тайской больнице. Фото © SHOT
По словам близких рэпера, пока рано делать какие-либо прогнозы и говорить о состоянии Техника. Для этого необходимо изучить на месте все анализы.
Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. Он мог «переборщить» с наркотиками. Ранее появились сообщения о смерти рэпера, но менеджер Техника и его бывшая жена опровергли слухи. Сейчас артист на ИВЛ и ЭКМО, его лёгкие поражены почти на 100%, и местные врачи дают «не очень благоприятный» прогноз.