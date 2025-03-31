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31 марта, 11:02

«Лес капельниц»: Врач объяснил, зачем к Паше Технику подключено так много аппаратов

Врач Шуров: Большую часть палаты Паши Техника занимает аппарат ЭКМО

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Life.ru попросил медиков оценить количество приборов, подключённых к рэперу Паше Технику в тайской клинике. Как нам рассказал врач-нарколог (в прошлом — реаниматолог) Василий Шуров, большую часть места в палате занимает аппарат ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

У пациента лёгкие полностью выключены, и обычный ИВЛ не может его обслуживать. Поэтому кровь прогоняется через аппарат, где она насыщается кислородом. Мы видим большие, мощные катетеры с кровью, которые обеспечивают этот процесс. Правый монитор отслеживает все параметры, связанные с аппаратом. На большом левом мониторе отображаются жизненно важные функции пациента, так как у него также очень плохо работает сердце, а функции печени и почек нарушены.

Василий Шуров

Нарколог

У пациента лёгкие полностью выключены, и обычный ИВЛ не может его обслуживать. Поэтому кровь прогоняется через аппарат, где она насыщается кислородом. Мы видим большие, мощные катетеры с кровью, которые обеспечивают этот процесс. Правый монитор отслеживает все параметры, связанные с аппаратом. На большом левом мониторе отображаются жизненно важные функции пациента, так как у него также очень плохо работает сердце, а функции печени и почек нарушены.
У пациента лёгкие полностью выключены, и обычный ИВЛ не может его обслуживать. Поэтому кровь прогоняется через аппарат, где она насыщается кислородом. Мы видим большие, мощные катетеры с кровью, которые обеспечивают этот процесс. Правый монитор отслеживает все параметры, связанные с аппаратом. На большом левом мониторе отображаются жизненно важные функции пациента, так как у него также очень плохо работает сердце, а функции печени и почек нарушены.
Предположительно, Паша Техник в тайской больнице. Фото © SHOT

Предположительно, Паша Техник в тайской больнице. Фото © SHOT

Также в палате находится огромное количество капельниц с разными растворами, которые регулируются через инфузоматы. Это специальное оборудование, которое автоматически регулирует скорость подачи растворов. Информация поступает с мониторов, и на основе этих данных количество вводимого вещества увеличивается или уменьшается.

Таким образом, по словам Шурова, никакого огромного количества приборов на самом деле нет. Всё это выглядит пугающе: лес капельниц, два монитора и аппарат ЭКМО, но вся эта система работает слаженно и автоматически, без необходимости постоянного контроля со стороны человека.

«Два метра под землёй»: Пашу Техника могла сгубить болезнь, превращающая кровь в желе
«Два метра под землёй»: Пашу Техника могла сгубить болезнь, превращающая кровь в желе

Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. Он мог «переборщить» с наркотиками. Ранее появились сообщения о смерти рэпера, но менеджер Техника и его бывшая жена опровергли слухи. Сейчас артист на ИВЛ и ЭКМО, его лёгкие поражены почти на 100%, и местные врачи дают «не очень благоприятный» прогноз. Лечением рэпера займётся врач из России: в ближайшее время к нему реаниматолог из НИИ имени Склифосовского.

Андрей Горяничев
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