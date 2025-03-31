«Лес капельниц»: Врач объяснил, зачем к Паше Технику подключено так много аппаратов

У пациента лёгкие полностью выключены, и обычный ИВЛ не может его обслуживать. Поэтому кровь прогоняется через аппарат, где она насыщается кислородом. Мы видим большие, мощные катетеры с кровью, которые обеспечивают этот процесс. Правый монитор отслеживает все параметры, связанные с аппаратом. На большом левом мониторе отображаются жизненно важные функции пациента, так как у него также очень плохо работает сердце, а функции печени и почек нарушены.