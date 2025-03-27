«Хороших вариантов нет»: Нарколог оценил перспективы Паши Техника выйти из комы

Рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии, его жизнь под угрозой из-за передозировки наркотиками. Врачи были вынуждены подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поскольку в коме существует риск остановки дыхания, пояснил в беседе с Life.ru врач-нарколог Василий Шуров. Пока аппаратура поддерживает дыхание Техника, рэпер будет жив.

«Там хороших вариантов нет. Он опять передознулся, опять в реанимации. Раз в год это случается. Я думаю, он сам себя передозировкой ввёл в искусственную кому, с учётом того, что он на седативных наркотиках», — отметил медик.

Шуров также добавил, что в Таиланде легко достать запрещённые вещества, и стоят они недорого. Это значит, что Паша Техник мог употребить что угодно. Чтобы понять, насколько серьёзно его состояние, нужно дождаться результатов токсикологической экспертизы. При этом тот факт, что его успели доставить в больницу живым, даёт надежду на благоприятный исход.

В основном, Техник употребляет Ксанокс — это достаточно сильный транквилизатор. Он любит травку в неограниченных количествах. Употребляет алкоголь в лошадиных дозах. Даже сочетание этих трёх вещей может вызвать кому. А с учётом того, что там есть всё и за копейки, он мог употребить всё что угодно. Он парень небрезгливый. Василий Шуров Врач-нарколог

Специалист добавил, что оценка степени повреждения мозга и его состояния после выхода из комы будет произведена после того, как рэпер придёт в сознание.