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3 апреля, 11:32

«Его отмаливали»: В палату к впавшему в кому Паше Технику привели священника

Бывшая жена Паши Техника сообщила, что в палату к рэперу пригласили священника

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

К рэперу Паше Технику в больничную палату на Пхукете пришёл священник, который «отмаливал» его. Об этом сообщила в соцсетях его бывшая жена и блогерша Ева Карицкая.

«Сегодня в госпитале у Паши был батюшка, который его отмаливал. Я находилась там около двух часов, надеемся на лучшее, прогнозы, конечно, неутешительные», — поделилась блогер.

Карицкая сообщила, что главной задачей сейчас является перевод Паши Техника в другой госпиталь, однако на данный момент это невозможно. По её словам, они уже пять раз посещали разные медицинские учреждения, оформляли необходимые документы, общались с врачами и долго ждали.

Проблемы с почками и печенью, лёгкие поражены на 93%: Стало известно о состоянии Паши Техника
Проблемы с почками и печенью, лёгкие поражены на 93%: Стало известно о состоянии Паши Техника

Напоминаем, что 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде, предположительно из-за чрезмерного употребления наркотиков. В настоящее время он находится на искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), его лёгкие сильно поражены, и местные врачи дают не самый оптимистичный прогноз. Ранее в сети появилось фото артиста в палате, окружённого аппаратами, поддерживающими жизнь. Life.ru обратился к врачу с вопросом о предназначении этих приборов и их количестве.

Наталья Афонина
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