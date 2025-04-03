«Его отмаливали»: В палату к впавшему в кому Паше Технику привели священника
Бывшая жена Паши Техника сообщила, что в палату к рэперу пригласили священника
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive
К рэперу Паше Технику в больничную палату на Пхукете пришёл священник, который «отмаливал» его. Об этом сообщила в соцсетях его бывшая жена и блогерша Ева Карицкая.
«Сегодня в госпитале у Паши был батюшка, который его отмаливал. Я находилась там около двух часов, надеемся на лучшее, прогнозы, конечно, неутешительные», — поделилась блогер.
Карицкая сообщила, что главной задачей сейчас является перевод Паши Техника в другой госпиталь, однако на данный момент это невозможно. По её словам, они уже пять раз посещали разные медицинские учреждения, оформляли необходимые документы, общались с врачами и долго ждали.
Напоминаем, что 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде, предположительно из-за чрезмерного употребления наркотиков. В настоящее время он находится на искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), его лёгкие сильно поражены, и местные врачи дают не самый оптимистичный прогноз. Ранее в сети появилось фото артиста в палате, окружённого аппаратами, поддерживающими жизнь. Life.ru обратился к врачу с вопросом о предназначении этих приборов и их количестве.