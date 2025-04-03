«Его отмаливали»: В палату к впавшему в кому Паше Технику привели священника

К рэперу Паше Технику в больничную палату на Пхукете пришёл священник, который «отмаливал» его. Об этом сообщила в соцсетях его бывшая жена и блогерша Ева Карицкая.

Карицкая сообщила, что главной задачей сейчас является перевод Паши Техника в другой госпиталь, однако на данный момент это невозможно. По её словам, они уже пять раз посещали разные медицинские учреждения, оформляли необходимые документы, общались с врачами и долго ждали.