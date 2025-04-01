Проблемы с почками и печенью, лёгкие поражены на 93%: Стало известно о состоянии Паши Техника

Состояние рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который впал в кому в Таиланде, оценивается как крайне тяжёлое. У него проблемы с почками и печенью, лёгкие поражены на 93%.

Как рассказал «Осторожно, новости» менеджер Техника Марк, рэпера собираются перевезти в более дорогую клинику с лучшим оборудованием. К Технику якобы даже приехал ведущий реаниматолог-анастезиолог из НИИ Склифосовского. По словам Марка, проблема в отсутствии нужных лекарств.