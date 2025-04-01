Проблемы с почками и печенью, лёгкие поражены на 93%: Стало известно о состоянии Паши Техника
Лёгкие рэпера Паши Техника поражены на 93%, есть проблемы с почками и печенью
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive
Состояние рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который впал в кому в Таиланде, оценивается как крайне тяжёлое. У него проблемы с почками и печенью, лёгкие поражены на 93%.
Как рассказал «Осторожно, новости» менеджер Техника Марк, рэпера собираются перевезти в более дорогую клинику с лучшим оборудованием. К Технику якобы даже приехал ведущий реаниматолог-анастезиолог из НИИ Склифосовского. По словам Марка, проблема в отсутствии нужных лекарств.
Экс-супруга Техника Ева Карицкая заявила, что шансы на жизнь есть, если «будет хорошее лечение».
Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. Он мог «переборщить» с наркотиками. Сейчас артист на ИВЛ и ЭКМО, его лёгкие поражены почти, и местные врачи дают «не очень благоприятный» прогноз. Ранее появилось фото Техника из палаты. Блогер окружён аппаратами, поддерживающими жизнь. Life.ru спросил у врача, что это за приборы и почему их так много.