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1 апреля, 10:10

Проблемы с почками и печенью, лёгкие поражены на 93%: Стало известно о состоянии Паши Техника

Лёгкие рэпера Паши Техника поражены на 93%, есть проблемы с почками и печенью

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Состояние рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который впал в кому в Таиланде, оценивается как крайне тяжёлое. У него проблемы с почками и печенью, лёгкие поражены на 93%.

Как рассказал «Осторожно, новости» менеджер Техника Марк, рэпера собираются перевезти в более дорогую клинику с лучшим оборудованием. К Технику якобы даже приехал ведущий реаниматолог-анастезиолог из НИИ Склифосовского. По словам Марка, проблема в отсутствии нужных лекарств.

Экс-супруга Техника Ева Карицкая заявила, что шансы на жизнь есть, если «будет хорошее лечение».

Пациент на «трубе»: Врачи по фото Паши Техника из тайской больницы объяснили Life.ru, что с ним происходит
Пациент на «трубе»: Врачи по фото Паши Техника из тайской больницы объяснили Life.ru, что с ним происходит

Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. Он мог «переборщить» с наркотиками. Сейчас артист на ИВЛ и ЭКМО, его лёгкие поражены почти, и местные врачи дают «не очень благоприятный» прогноз. Ранее появилось фото Техника из палаты. Блогер окружён аппаратами, поддерживающими жизнь. Life.ru спросил у врача, что это за приборы и почему их так много.

Александра Вишнякова
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