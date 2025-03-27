Корнеева, Новосёлова и ещё 8 участников «Битвы экстрасенсов», которых больше нет в живых

«Битва экстрасенсов» за 17 лет на ТНТ превратилась в настоящий народный эпос, где ведьмы, шаманы и медиумы искали призраков, раскрывали убийства и «видели» судьбы. Одни становились кумирами и мемами, другие — исчезали в небытие. Кое-кто уходил из жизни громко и трагично, а кто-то — тихо, без камер и финального кадра. Вспоминаем десять участников «Битвы экстрасенсов», которые не дожили до 2025 года. Кто-то из них знал, что так будет. Остальные — нет.

Юлия Корнеева. Соседи не давали покоя при жизни — теперь не дают и после

Смерть Юлии Корнеевой из «Битвы экстрасенсов». Фото © VK / Юлия Корнеева | Официальная группа

Юлия ворвалась в десятый сезон «Битвы экстрасенсов» как молния — громкая, харизматичная, непредсказуемая. Её фраза «Господи, помилуй!» до сих пор гуляет по TikTok, а фанаты вспоминают её голос в диджейских сетах. В 47 лет её нашли мёртвой дома, в кресле, будто просто заснула. Никита Турчин уверяет: Юлия не пила, на здоровье не жаловалась, хотела вернуться на «Реванш». А вот подъезд, в котором она жила, — как проклятый. Шесть смертей за год. Совпадение, газ или тёмная магия — вопрос пока без ответа. Но мистика, как всегда, рядом.

Илона Новосёлова. Ведьма, которой духи не дали шанса

Как умерла Илона Новосёлова. Фото © VK / Илона Новосёлова Официальная группа

Илону сложно было не заметить. Она жила как на сцене: говорила с духами, видела мёртвых, знала, кем была в прошлой жизни. В шестом сезоне «Битвы экстрасенсов» Новосёлова ушла — якобы по воле духов. В седьмом вернулась и дошла до финала. В 29 лет Илона выпала из окна. До сих пор никто толком не знает, было ли это намеренно, из-за ссоры или по воле несчастного случая. Некоторые уверены: Новосёлова просто слишком глубоко погрузилась в то, откуда не все возвращаются. Её смерть до сих пор окружена слухами, и в этом есть что-то зловещее — как она сама.

Елена Ясевич. Победительница, которая не спасла себя

Что случилось с Еленой Ясевич. Фото © VK / Елена Ясевич

12-й сезон шоу «Битва экстрасенсов» стал для Елены триумфом — она победила, покорила публику, доказала, что может всё. Но вне шоу жизнь оказалась куда жёстче: смерть младенца-дочери, слабое здоровье после ковида, запущенная печень. В 43 года её не стало. Мама и старшая дочь остались одни. Есть мнение, что Ясевич знала: ей недолго. Потому и не пыталась ничего менять, не строила планов, просто жила. Как будто уже видела конец — и смирилась. Грустный финал для женщины, которая могла читать судьбу по глазам.

Алексей Фад. Экстрасенс, который умер на дне рождения

Алексей Фад умер на своём юбилее. Фото © VK / Алексей Фад и Роман Фад

Фад был человеком эпохи — стильный, странный, харизматичный. Во времена третьего сезона «Битвы экстрасенсов» он угадывал, кто за компьютером, и находил похищенных актрис. В шоу он дошёл до финала, но в жизни финиш настал неожиданно. В Турции, на праздновании собственного 50-летия Алексей умер. Сердечный приступ. Прямо в день рождения. Прямо в центре веселья. Он не предсказал этого, не подготовился. Остался только сын Роман — тоже экстрасенс. Наследник дара и, возможно, проклятия.

Дария Воскобоева. Ведьма, которую не спас Израиль

Дария Воскобоева умерла от рака. Фото © VK / Дария Воскобоева

Дария из 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» запомнилась мощным образом боевой ведьмы. Входила в ковен Бантеевой, «отбирала» дар у других, уверенно шла к финалу. После шоу запустила собственный проект — «Дневник экстрасенса». Но в 39 лет её жизнь оборвалась — онкология. Лечение за границей не помогло, рак оказался сильнее. Некоторые считают, что это были не просто метастазы, а плата за тёмные практики. В любом случае даже смерть Воскобоевой обросла мистикой — иначе у ведьм и не бывает.

Александр Агапит. Заснул за рулём и не проснулся

Гибель Александра Агапита в ДТП. Фото © bitva-ehkstrasensov

Агапит — это был образ. Брутальный, магнетический. Девятый сезон «Битвы экстрасенсов» прошёл с его тенью на стене, а однажды он даже предсказал смерть известного политика — с точностью до дня. А вот свою не увидел. В 2009 году в Подмосковье он заснул за рулём и врезался. Ему было 43. Ушёл быстро, без знаков, без предчувствий. Хотя кто знает — может, знал, просто решил не останавливаться. Не у всех колдунов есть тормоза.

Константин Ямпольский. Тёмный маг с заводским прошлым

Константин Ямпольский умер в 33 года. Фото © VK / Константин Ямпольский

На шоу «Битва экстрасенсов» Константин пришёл с тёмной магией, зловещим шармом и воронежским акцентом. В десятом сезоне он не победил, но остался в памяти зрителей. После проекта открыл эзотерический центр «Левиафан» — казалось, будущее у него нарисовано в огне. Но в 33 года сердце не выдержало. Осталась беременная невеста и толпа учеников, которые до сих пор спорят: он умер как человек или как маг, который знал слишком много.

Юрий Испарьянц. Разговаривал с мёртвыми — сам стал одним из них

Причина смерти Юрия Испарьянца. Фото © kulturologia

Юрий был из девятого сезона «Битвы экстрасенсов». Тихий, уверенный, погружённый в загробные темы. Его считали специалистом по духам. Но, как это часто бывает, в какой-то момент контакт с теми мирами становится двусторонним. В 35 лет у него случилось кровоизлияние в мозг. Вроде бы обычная медицинская история, но его друзья уверены: это расплата. За что — не уточняют. Но в их голосе нет сомнений.

Алла Роттер. Доктор, психолог, экстрасенс — и обратно

Как ушла из жизни Алла Роттер. Фото © VK / Alla Rotter

У Аллы была интересная биография. Врач, психолог, руководитель центра для детей с отклонениями, жила в Германии. Она вообще попала в шоу «Битва экстрасенсов» случайно — просто позвонили и предложили попробовать. На «Битве» она была старейшей участницей, говорила прямо, без лишнего пафоса. Умерла в 78 лет — спокойно, без скандалов. Её вспоминают с уважением. Редкий случай, когда экстрасенс уходит без тайны и гробовой тени.

Ольга Седова. Тихая ведьма из Выборга

Ольга Седова умерла после коронавируса. Фото © kulturologia

Ольга не лезла в телевизоры. В 11-м сезоне «Битвы экстрасенсов» её заметили как скромную целительницу, которая больше лечила, чем говорила. Она из тех, кто работал по-настоящему, без шоу. В 2021 году заболела ковидом — и не справилась. Умерла в 52 года. Без мемов, без эпитафий в духе «она предсказала свою смерть». Просто ушла. В тишине. Люди, которые с ней работали, говорят, что именно такие ведьмы настоящие. Те, кто уходит по-настоящему, а не в эфире.