Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 05:00

Тест: Отгадать 6 самых стыдных загадок из «Поля чудес» под силу лишь самому Якубовичу

Сегодня свой юбилей отмечает Леонид Якубович, великий артист, который уже много лет ведёт одну из самых популярных телепередач в России — «Поле чудес»!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Виктор Борисов, © 1tv.ru

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Виктор Борисов, © 1tv.ru

Программа «Поле чудес» уже давно стала частью нашей культуры. Смотря её, можно не только проверить свои знания, но и посмеяться над неожиданными вопросами и забавными ответами участников. Если вы до сих пор мечтаете оказаться в студии, принести подарки, передать привет, почувствовать азарт игры и попробовать угадать слова на знаменитом барабане, то этот тест специально для вас!

Хотите ещё глубже погрузиться в мир загадок? Тогда попробуйте отгадать, из каких 6 мультиков СССР эти тигры! Каждый день начинаете с чашечки кофе или какао? У нас для вас плохие новости! Выберите кофейный напиток и узнайте горькую правду о своём характере!

Тест: «Галя, у нас отмена!» — слабо узнать 6 фильмов СССР по кадрам с продавщицами?
Тест: «Галя, у нас отмена!» — слабо узнать 6 фильмов СССР по кадрам с продавщицами?
BannerImage
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • полечудес
  • Леонид Якубович
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar