Тест: Кто из кино СССР стал бы вашим лучшим другом — ответьте на 5 вопросов и узнайте правду

Друг — это тот, кто всегда поддержит, поймёт, рассмешит или просто останется рядом в нужный момент. В советском кино тема дружбы всегда занимала важное место. Часто на экране появлялись герои, с которыми хотелось бы встретиться и в реальной жизни: кто-то поражал надёжностью, кто-то — весёлым нравом и лёгкостью, кто-то — готовностью прийти на помощь в любой ситуации! Эти живые, близкие и настоящие образы стали узнаваемыми и любимыми для миллионов зрителей, но, если задуматься, с кем именно вы бы хотели подружиться?