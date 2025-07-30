Тест: Кто из кино СССР стал бы вашим лучшим другом — ответьте на 5 вопросов и узнайте правду
Сегодня отмечается Международный день дружбы — дата, которую придумали вовсе не для открыток в мессенджерах, а чтобы напомнить: настоящие человеческие связи имеют огромное значение!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Freepik
Друг — это тот, кто всегда поддержит, поймёт, рассмешит или просто останется рядом в нужный момент. В советском кино тема дружбы всегда занимала важное место. Часто на экране появлялись герои, с которыми хотелось бы встретиться и в реальной жизни: кто-то поражал надёжностью, кто-то — весёлым нравом и лёгкостью, кто-то — готовностью прийти на помощь в любой ситуации! Эти живые, близкие и настоящие образы стали узнаваемыми и любимыми для миллионов зрителей, но, если задуматься, с кем именно вы бы хотели подружиться?
Есть актёры, героев которых невозможно забыть даже спустя десятки лет. Одним из таких точно можно назвать Владимира Басова! А вы сможете узнать фильмы с его участием всего по 1 кадру? Всегда тянуло к стихии воды? Тогда вам наверняка будет интересно узнать, кто вы из подводного царства: русалка, водяной, а может, кракен?