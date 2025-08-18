«Экстрасенсы. Битва сильнейших» вернутся на ТНТ: новые участники, интриги за кадром во втором сезоне шоу Оглавление Когда выйдет продолжение 2 сезона «Битвы сильнейших» Суть шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших 2» Правила шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших 2» «Битва сильнейших» 2 сезон: Список участников Новые лица во втором сезоне «Битвы сильнейших» Ведущие «Битвы сильнейших 2» Лидеры 2 сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 1. Влад Череватый — 133,4 балла 2. Олег Шепс — 128,4 балла 3. Максим Левин — 124,5 балла 4. Александр Шепс — 121,5 балла 5. Виктория Райдос — 120 баллов Главные интриги 2 сезона «Битвы сильнейших» «Битва сильнейших» 2 сезон: Почему ушёл Артём Краснов Ольга Якубович покинула проект — как оправдалась любовная ведьма Правда ли, что Марьяна Романова будет участвовать во 2 сезоне «Битвы сильнейших» Битва за первое место между братьями Шепс ТНТ анонсировал выход продолжения шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» с новыми участниками. Кто вернётся в проект, а кто уйдёт? Главные новости и интриги шоу в материале Life.ru. 18 августа, 14:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон: какие участники выбыли, кто пришёл новый и когда покажут продолжение. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandersheps.ru, © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Телешоу-миллионник возвращается! Во второй половине второго сезона ожидаются знакомые лица — Максим Левин, братья Александр и Олег Шепсы, Виктория Райдос, Влад Череватый и Ангелина Изосимова — а также два новых участника, чьи имена держатся в секрете, но которых уже называют «титулованными магами, хорошо знакомыми зрителям». Кроме того, продолжение сохранило дух напряжённой борьбы и загадочных расследований, где тяжесть мистических испытаний возрастает с каждой серией.

Когда выйдет продолжение 2 сезона «Битвы сильнейших»

Когда выйдет продолжение второго сезона «Битвы сильнейших»? 30 августа в 18:30 на ТНТ стартует продолжение мистического реалити, в котором вновь столкнутся сильнейшие медиумы.

Суть шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших 2»

Суть шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» — это спин-офф легендарного проекта «Битва экстрасенсов». В отличие от основного шоу, здесь соревнуются не новички, а признанные медиумы и финалисты прошлых сезонов. Формат — не поиск «таланта из народа», а проверка настоящих мастеров, уже зарекомендовавших себя на экране.

Правила шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших 2»

Как изменились правила шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» во втором сезоне? Фото © VK / Битва Экстрасенсов

Каждую неделю участников шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших 2» ждут испытания: поиск пропавших людей, чтение информации о незнакомцах, раскрытие семейных тайн и участие в мистических расследованиях. Условия максимально приближены к реальным ситуациям, где важна не только «сила», но и психологическая устойчивость. В отличие от классической «Битвы экстрасенсов», зрители уже знают возможности участников — поэтому главный акцент делается на их противостоянии друг другу и росте уровня испытаний.

«Битва сильнейших» 2 сезон: Список участников

По подтверждённым данным, во втором сезоне «Битвы сильнейших» участвуют: Юлий Котов

Максим Левин

Виктория Райдос

Влад Череватый

Ангелина Изосимова

Александр Шепс

Олег Шепс.

Новые лица во втором сезоне «Битвы сильнейших»

Кто из новых участников появится во втором сезоне «Битвы сильнейших». Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших, Битва Экстрасенсов

Главная интрига во втором сезоне «Битвы сильнейших» — новые лица. К именитым экстрасенсам добавятся два новых участника, которых пока держат в секрете. Продюсеры намекают, что это «титулованные маги, давно знакомые публике», что создаёт дополнительный интерес — зрители гадают, кто именно присоединится к борьбе. По слухам, на съёмках видели Марьяну Романову.

Ведущие «Битвы сильнейших 2»

Кто ведущий во втором сезоне «Битвы сильнейших». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ilyalarionoff, sotnikova4141, marabash1, andreykislitsin

Сценическое лицо шоу — Марат Башаров, который ведёт как основную «Битву экстрасенсов», так и её спин‑оффы — «Битву сильнейших» и «Битву сильнейших 2». Он задаёт тон и динамику, оставаясь ключевым персонажем проекта. Башаров — не просто ведущий, а точка скепсиса и контроля, чьи вопросы и реакции помогают держать участников в эмоциональном тонусе.

В ряде заданий вместо обычной озвучки участников шоу за оценку и проведение испытаний отвечают ведущие испытаний, или, иначе говоря, — наблюдатели. В этом сезоне это: Илья Ларионов — профессиональный иллюзионист, который с 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» является постоянным экспертом, а теперь помогает вести и шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» как ведущий испытаний.

Вера Сотникова — актриса и постоянный эксперт с 3-го сезона «Битвы экстрасенсов». В новом шоу она выполняет роль ведущей испытаний, помогая оценивать способности участников.

Андрей Кислицин — психолог и участник проекта в роли эксперта‑скептика уже с 23-го сезона. Он также сопровождает испытания в «Битве сильнейших».

Лидеры 2 сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

По предварительным, уже озвученным результатам турнирной таблицы шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших 2», в пятёрку лидеров вошли следующие лица. Может, среди них уже есть и победитель?

1. Влад Череватый — 133,4 балла

Выиграет ли Влад Череватый второй сезон «Битвы сильнейших»? Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Главный лидер сезона. Влад проявляет себя в самых сложных испытаниях, где требуется не только чтение информации, но и психологическая устойчивость. Он держит колоссальный отрыв от соперников, что делает его фигурой № 1 для наблюдения.

2. Олег Шепс — 128,4 балла

Какое место занимает Олег Шепс во втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших 2». Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Младший брат знаменитого Александра Шепса — и в этом сезоне он заявляет о себе как о самостоятельной и сильной единице. Его часто отмечают за точность в деталях и способность «схватывать» нужную информацию буквально на лету. Интрига сезона — сможет ли Олег обойти не только соперников, но и собственного брата.

3. Максим Левин — 124,5 балла

«Битва сильнейших» 2 сезон: сколько баллов у Максима Левина. Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Участник с репутацией уверенного экстрасенса. Его сила в умении соединять сухую логику с интуицией. Левин редко допускает ошибки и идёт стабильно, поэтому многие зрители видят в нём тёмную лошадку, которая может в любой момент вырваться вперёд.

4. Александр Шепс — 121,5 балла

Вернётся ли Александр Шепс во второй сезон «Битвы сильнейших» на ТНТ? Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Один из самых узнаваемых и титулованных экстрасенсов проекта, обладатель яркой харизмы и огромного фан-клуба. Его участие всегда сопровождается особым интересом: зрители ждут либо громкой победы, либо неожиданных драматических поворотов — все же помнят эту историю с зелёным забором. Борьба с братом Олегом придаёт дополнительного напряжения всему сезону.

5. Виктория Райдос — 120 баллов

«Битва сильнейших» 2 сезон: сколько баллов у ведьмы Виктории Райдос? Фото © VK / Битва Экстрасенсов | Битва Сильнейших

Женское лицо пятёрки лидеров. Виктория известна как практик с тонким чувством энергии и умением давать точные, а порой даже пугающе конкретные ответы. Её сильная сторона — внутренний стержень и эмоциональная глубина. В сезоне она выступает против мужчин-фаворитов — и зрителям интересно, сможет ли она удержаться и доказать, что женская энергия способна конкурировать с мужской силой.

Главные интриги 2 сезона «Битвы сильнейших»

Каждый сезон проекта живёт не только испытаниями и баллами, но и закулисными историями, личными драма­ми и неожиданными поворотами. Второй сезон «Битвы сильнейших» уже успел подарить зрителям несколько сюжетов, которые обсуждают не меньше, чем сами задания. Одни участники возвращаются после долгого перерыва, другие покидают шоу при загадочных обстоятельствах, а кто-то появляется внезапно, переворачивая расстановку сил. Именно эти интриги и создают ту самую атмосферу непредсказуемости, ради которой миллионы зрителей продолжают следить за проектом.

«Битва сильнейших» 2 сезон: Почему ушёл Артём Краснов

Почему Артём Краснов покинул «Битву сильнейших» 2 сезон? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artemred_

Артём Краснов, которого зрители запомнили как «вампира» на проекте «Битва экстрасенсов», сегодня старается полностью дистанцироваться от шоу. В своих соцсетях он удалил все публикации, связанные с участием, и публично попросил поклонников больше не ассоциировать его с «Битвой». «Я ушёл! Моего участия не будет…» — подчеркнул Краснов, добавив, что обсуждать «Битву сильнейших» он не намерен. А все, кто будет писать ему по этому поводу, полетят в бан.

Теперь «вампир» планирует сменить сферу деятельности и попробовать себя в модельном бизнесе. Однако поклонники считают, что истинные причины разрыва с шоу кроются глубже. Весной против Краснова возбудили уголовное дело: на него пожаловалась москвичка, которая обратилась к Артёму через соцсети за помощью. По словам женщины, её проблему Краснов решить не смог, но деньги всё же потребовал. Подробности дела и его исход пока не оглашены в СМИ.

Эта история вызвала скандал и поставила крест на участии Краснова в новых проектах ТНТ. Многие зрители уверены: канал вряд ли захочет связывать репутацию рейтингового шоу с человеком, которого подозревают в мошенничестве. Но его образ вампира остаётся одной из самых заметных страниц в истории «Битвы экстрасенсов». А сам Артём, похоже, решил этот этап для себя закрыть.

Ольга Якубович покинула проект — как оправдалась любовная ведьма

«Битва сильнейших» 2 сезон: появится ли на шоу Ольга Якубович? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olga_yakubowitch

Ходят слухи, что из проекта ушёл не только Артём Краснов, но и его коллега по шоу Ольга Якубович. Её образ ведьмы с куклой в руках, похоже, останется в прошлом — зрители уже прочат на это место Марьяну Романову, яркую участницу первого сезона.

Что касается «вампира» Краснова, то его заменой, по неофициальной информации, может стать Тимофей Руденко. Он недавно напомнил о себе в спецпроекте «Экстрасенсы. Реванш» и, как считают фанаты, вполне способен добавить интриги в «Битву сильнейших».

Правда ли, что Марьяна Романова будет участвовать во 2 сезоне «Битвы сильнейших»

Кто из новых участников придёт в «Битву» 30 августа? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariyana.romanova

Если верить появляющимся «видео со съёмок», которые фанаты то и дело начинают распространять в Сети, после того, как экстрасенсы вернулись из отпуска, на кадрах и правда можно увидеть Марьяну Романову. Например, по слухам от поклонников мистического шоу, её видели на испытании вместе с Викторией Райдос и Владиславом Череватым в селе Новое Чурилино, Татарстан.

Битва за первое место между братьями Шепс

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandersheps.ru

Во втором сезоне «Битвы сильнейших» братья Шепс — Александр и Олег — выступают вместе, но не воспринимают друг друга как прямых соперников. Ещё в 2023 году Олег подчёркивал, что их дороги различны, а способности нельзя мерить одной меркой. Тогда он признавался, что чувствует себя на проекте спокойно и уверенно. По его словам, братское соперничество — естественная вещь, к которой он давно привык, но при этом уважение и поддержка остаются важнее любых сравнений. Олег также отметил, что ценит Александра за силу воли и умение быть в гармонии с самим собой и с Вселенной.

Второй сезон «Битвы сильнейших» уверенно закрепил за проектом статус самого обсуждаемого мистического шоу страны. Здесь нет случайных людей — только те, кто уже доказал свои способности и харизму на глазах у миллионов зрителей. Новый сезон стал жёстче, интриги острее, а испытания ещё более зрелищными. После перерыва, 30 августа, стартует вторая половина сезона, а значит, впереди нас ждёт ещё больше неожиданных развязок и громких побед.

