Вампир из «Битвы экстрасенсов» стал фигурантом уголовного дела

По информации телеканала, жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что она заплатила владельцу Telegram-канала, который, предположительно, принадлежит Артёму Краснову, 10 тысяч рублей за консультацию по вопросам магии. Однако после оплаты женщина была заблокирована, а услуга ей оказана не была. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.