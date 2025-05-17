Вампир из «Битвы экстрасенсов» стал фигурантом уголовного дела
Вампира Артёма Краснова из «Битвы экстрасенсов» обвинили в мошенничестве
Артём Краснов. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / / artemredofficial
Участник шоу «Битва экстрасенсов», который называл себя вампиром, Артём Краснов привлёк внимание правоохранительных органов. Об уголовном деле этом стало известно РЕН ТВ.
По информации телеканала, жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что она заплатила владельцу Telegram-канала, который, предположительно, принадлежит Артёму Краснову, 10 тысяч рублей за консультацию по вопросам магии. Однако после оплаты женщина была заблокирована, а услуга ей оказана не была. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Ранее Life.ru писал, что Краснов не собирался участвовать в кастинге, но его друг подал заявку. В итоге во время прослушивания он поразил женщину-скаута и получил приглашение на шоу.