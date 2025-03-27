«Для меня это чушь»: Экстрасенс-«вампир» Артём Краснов сделал необычное признание
Краснов из «Битвы экстрасенсов» сообщил, что никогда не смотрел кино про вампиров
Победитель 24 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Артём Краснов, называющий себя вампиром, признался, что не смотрел ни одного фильма на эту тематику. Об этом он рассказал в шоу «Алёна, блин!», выпуск доступен на платформе «ВКонтакте». Кинематограф Краснов игнорирует из-за того, что мистических существ в них описывают неправдиво.
Арт\м Краснов признался, что не смотрел ни один фильм про вампиров& Видео © Telegram / Алёна, блин!
«Я, признаться, не смотрел ни один фильм про вампиров. Ни «Сумерки», ни «Ван Хельсинг». Я был в месте, где «Сумерки» снимались, а сам фильм не смотрел. Потому что это всё чушь, вампиризм намного глубже», — пояснил экстрасенс.
А ранее Life.ru писал, как участница «Битвы экстрасенсов» стала жертвой мошенников. Хитрыми уловками они выманили у женщины 200 тысяч рублей.
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