«Для меня это чушь»: Экстрасенс-«вампир» Артём Краснов сделал необычное признание

Победитель 24 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Артём Краснов, называющий себя вампиром, признался, что не смотрел ни одного фильма на эту тематику. Об этом он рассказал в шоу «Алёна, блин!», выпуск доступен на платформе «ВКонтакте». Кинематограф Краснов игнорирует из-за того, что мистических существ в них описывают неправдиво.

Арт\м Краснов признался, что не смотрел ни один фильм про вампиров& Видео © Telegram / Алёна, блин!

«Я, признаться, не смотрел ни один фильм про вампиров. Ни «Сумерки», ни «Ван Хельсинг». Я был в месте, где «Сумерки» снимались, а сам фильм не смотрел. Потому что это всё чушь, вампиризм намного глубже», — пояснил экстрасенс.