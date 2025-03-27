Умерла яркая участница «Битвы экстрасенсов», ставшая мемом после фразы «Господи, помилуй»

Умерла яркая участница 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева, которая запомнилась зрителям своей фирменной фразой: «Господи, помилуй, помогите высшие силы». После шоу она активно общалась с поклонниками в соцсетях. Накануне её тело было найдено в доме гражданским мужем, пишет kp.ru. Ей было 47 лет.

В 47 лет скоропостижно скончалась участница «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Обложка © rutube / Битва Экстрасенсов

Участник проекта Никита Турчин рассказал, что они были знакомы давно и Юлия работала экспертом в его журнале Top Magic. Он отметил, что именно гражданский муж, с которым у неё были натянутые отношения, обнаружил её мертвой в кресле.

Причина смерти пока остается неизвестной, но в окружении Корнеевой упоминали о проблемах с алкоголем. Турчин опроверг эти слухи, утверждая, что она не пила уже полтора года и не жаловалась на здоровье. Он также отметил странные совпадения: в её подъезде за год умерло несколько человек.

Юлия была яркой личностью с выразительными чертами и сильным голосом, которую сложно было не заметить. Турчин описал ее как «сильную и прямолинейную», добавив, что многие интернет-пользователи будут скорбеть о ее утрате. Она часто выходила в эфиры и делилась своими музыкальными предпочтениями, критикуя зарубежных звезд. Никита запомнит Юлию как светлого человека, который всегда привлекал внимание.