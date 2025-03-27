Умерла яркая участница «Битвы экстрасенсов», ставшая мемом после фразы «Господи, помилуй»
В 47 лет скоропостижно скончалась участница «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева
В 47 лет скоропостижно скончалась участница «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Обложка © rutube / Битва Экстрасенсов
Умерла яркая участница 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева, которая запомнилась зрителям своей фирменной фразой: «Господи, помилуй, помогите высшие силы». После шоу она активно общалась с поклонниками в соцсетях. Накануне её тело было найдено в доме гражданским мужем, пишет kp.ru. Ей было 47 лет.
В 47 лет скоропостижно скончалась участница «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Обложка © rutube / Битва Экстрасенсов
Участник проекта Никита Турчин рассказал, что они были знакомы давно и Юлия работала экспертом в его журнале Top Magic. Он отметил, что именно гражданский муж, с которым у неё были натянутые отношения, обнаружил её мертвой в кресле.
Причина смерти пока остается неизвестной, но в окружении Корнеевой упоминали о проблемах с алкоголем. Турчин опроверг эти слухи, утверждая, что она не пила уже полтора года и не жаловалась на здоровье. Он также отметил странные совпадения: в её подъезде за год умерло несколько человек.
Юлия была яркой личностью с выразительными чертами и сильным голосом, которую сложно было не заметить. Турчин описал ее как «сильную и прямолинейную», добавив, что многие интернет-пользователи будут скорбеть о ее утрате. Она часто выходила в эфиры и делилась своими музыкальными предпочтениями, критикуя зарубежных звезд. Никита запомнит Юлию как светлого человека, который всегда привлекал внимание.
Ранее участница телепроекта «Битва экстрасенсов» Алла Роттер умерла 27 сентября на 79 году жизни. Обстоятельства случившегося не уточняются.