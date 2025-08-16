Китайский гороскоп. Какие знаки станут любимчиками Вселенной в сентябре в год Зелёной Деревянной Змеи

Год Зелёной Деревянной Змеи — прямо сейчас. Мы уже прошли больше половины «змеиного пути». Зодиакальный знак Змеи по китайскому гороскопу символизирует мудрость и рассудительность. Но не только — ещё стратегическое мышление, умение выжидать и молниеносную реакцию в случае каких-либо ЧП. «Будь как змея» — как бы говорит нам 2025-й. И эти удивительные рептилии периодически дают нам повод понаблюдать за ними и прислушаться к тихому шипению времени. В материале расскажем, для каких знаков зодиака по китайскому гороскопу сентябрь 2025 года окажется удачным.

Люди, рождённые в год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Китайский гороскоп на сентябрь 2025: что ждёт Дракона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Для Дракона по китайскому гороскопу сентябрь 2025 года станет периодом прорывов. Девятый месяц предоставит новые, небывалые возможности в карьере. Это могут быть как повышения по службе, так и премии, тринадцатые зарплаты и прочие бонусы. Для Драконов, у которых есть своё дело, сентябрь 2025 года Зелёной Деревянной Змеи предоставит возможность существенно расширить бизнес. А в личной жизни этот месяц обещает приключения одиноким представителям знака китайского гороскопа Дракон и страстные совместные путешествия для тех, кто в паре.

Люди, рождённые в год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Китайский гороскоп на сентябрь 2025: как сложится жизнь Петуха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Петухи по китайскому гороскопу в сентябре 2025 года наконец-то достигнут долгожданной стабильности. Например, если вы по рабочим вопросам оказались за тысячи километров от дома и несколько лет испытывали трудности с постоянным съёмом квартир и переездами, может быть, звёзды сложатся так, что вы сможете просто купить себе жильё. Если у вас были долги, в сентябре сможете, вероятно, их закрыть. Займитесь йогой или цигуном, чтобы поддерживать здоровье, и сохраняйте тёплые отношения с семьёй.

Люди, рождённые в год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Восточный гороскоп на сентябрь 2025: Обезьяна и её успехи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Для Обезьяны по китайскому гороскопу сентябрь 2025 — это время для творчества и новых интересных проектов. Кроме того, представителей этого знака зодиака ждёт множество полезных связей, причём именно в сентябре. Что логично — лето закончилось, народ возвращается с дач и больше времени посвящает работе. В личной жизни тоже неплохие новости — сентябрьские события могут привести к свадьбе! А в сфере финансов для Обезьян начинается период выгодных инвестиций. Можете вложиться в своё образование — и это принесёт плоды.

Люди, рождённые в год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Восточный гороскоп на сентябрь 2025: чем порадует месяц рождённых в год Козы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Для рождённых в год Козы по китайскому гороскопу сентябрь 2025 года обещает быть месяцем гармонии. Всё начнётся с семьи: установятся тёплые и поддерживающие отношения со всеми родственниками. Если были споры или обиды внутри семьи — вы сможете стать тем, кто их разрешит. В дружеском кругу тоже всё будет неплохо — почти весь сентябрь вы проведёте в кругу тех, кто дарит вам вдохновение. Как следствие — высокая творческая энергия у Обезьян по китайскому гороскопу, которая в девятый месяц года Змеи может даже принести хороший денежный доход от творчества.

Люди, рождённые в год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 и 2022)

Китайский гороскоп на сентябрь 2025: к чему готовиться Тигру. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Рождённым в год Тигра нужно будет действовать быстро. За месяц надобно успеть заложить фундамент для долгосрочной благоприятной перспективы. Если хотели сменить профессию, например переучиться с продакт-менеджера на разработчика, начинайте изучать вопрос уже сейчас. Выберите для старта язык программирования Python: его легко понять новичкам, а ещё питон — тоже символ года Змеи 2025. Если увидите, что человек может стать для вас потенциальным деловым партнёром, — делайте предложение как можно раньше. Если вы не хотите менять профессию, но хотите свой бизнес — за сентябрь нужно собрать стартовый капитал, подготовить документы и подумать о сотрудниках. Просто в октябре года Змеи 2025 у Тигров будет в разы меньше энергии.