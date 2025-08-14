Ретроградный Меркурий — всё! Каким 5 знакам зодиака теперь удастся вернуть удачу назад

Над ретроградным Меркурием в среде скептиков принято потешаться. Вернее, не над самим явлением, а над людьми, которые чувствуют его влияние. Это не только неэтично, но и отрицает очевидный факт: даже если влияние ретроградности «быстрой планеты» основано на «эффекте плацебо», люди, которые подвержены данному эффекту, принимают участие в создании нашей коллективной реальности. И не только люди — период, когда наблюдателю с Земли кажется, что Меркурий движется вспять, влияет даже на питомцев. Но 11 августа всё это безумие подошло к концу. В материале расскажем, какие знаки зодиака возвращают себе удачу уже с 14 августа.

Знак зодиака Овен

Овен по гороскопу чувствует ретроградный Меркурий остро. Стереотипы об особой вспыльчивости давят на представителей этого знака зодиака. Фото © «Шедеврум»

В астрологии принято указывать на особенную вспыльчивость Овнов по гороскопу. Вслед за ней тянутся родственные понятия: импульсивность, склонность к агрессии, даже некоторая авторитарность. Устоявшийся столетиями астрологический стереотип давит на представителей знака зодиака Овен, особенно сильно в тяжёлые периоды вроде ретроградного Меркурия. Но теперь об этом можно забыть. Риск поссориться с семьёй или нанести ущерб отношениям больше неактуален. Можно наконец расслабиться: теперь Овнам доступны деловые сделки, финансовые достижения и путешествия.

И кстати, стереотип об Овнах по гороскопу сложился из-за планеты-управителя — это агрессивный Марс. Лишь единицы обращают внимание на то, что в экзальтации этого знака зодиака находится Солнце — оно отвечает за природные лидерские качества, обаяние и жизнерадостность. Может быть, пора отказаться от устаревшей парадигмы об агрессивных носителях знака зодиака Овен и обратить внимание на их солнечную сторону? После ретроградного Меркурия вполне возможны даже такие кардинальные изменения в сфере астрологии.

Знак зодиака Близнецы

Знак зодиака Близнецы управляется Меркурием. В ретроградный период всё переворачивается с ног на голову. Фото © «Шедеврум»

Представители знака зодиака Близнецы во время ретроградности Меркурия, их планеты-управителя, особенно страдают. Всё усугубляется тем, что у этого знака управитель и экзальтатор — одна и та же планета. Тут есть небольшая ирония: смысл жизни Близнецов по гороскопу — постоянно узнавать что-то новое, пробовать разные дорожки в жизни, карьере и творчестве. Но планетарное управление у них выстроено весьма однообразно. И когда с точки зрения наблюдателя с Земли Меркурий движется вспять, все достижения Близнецов по гороскопу отправляются туда же.

С 12 августа ретроградный период Меркурия официально закончился. В жизни Близнецов по гороскопу наконец-то наступила стабильность. Она не будет иметь ничего общего со скукой и экзистенциальной пустотой: это будет период, когда можно наконец выдохнуть, решить проблемы, которые накопились за летний ретроград, и заняться своими любимыми делами. У рождённых под знаком зодиака Близнецы таких дел обычно много: писательство, рисование, музыка, футбол, прыжки с тарзанки, иногда даже кёрлинг...

Знак зодиака Дева

Средний представитель знака зодиака Дева в ретроградный Меркурий обычно начинает «депрессовать». Фото © «Шедеврум»

Знак зодиака Дева во время ретроградного Меркурия тоже испытывает дискомфорт. Дело в том, что «быстрая планета» — это их управитель. Всё точно так же, как и у знака зодиака Близнецы, потому что экзальтация тоже зависит от этого шарика из железа, никеля и силикатных пород, вращающегося в непосредственной близости к Солнцу. Особенно «лютым» ретроградный Меркурий бывает для семей, где Близнецы по гороскопу и представитель знака зодиака Дева — родственники.

Вторая половина августа для представителей знака зодиака Дева пройдёт в точности так, как они хотят. Эти люди любят порядок, очень внимательны к деталям, планируют каждый свой шаг и вечно «раскладывают всё по полочкам» в прямом и переносном смысле. После 12 августа у них появится всё больше возможностей сделать так, чтобы все аккуратно составленные планы воплотились в реальность, причём немедленно.

Знак зодиака Стрелец

Знак зодиака Стрелец переносит вызовы ретроградного Меркурия с честью и выдержкой. Фото © «Шедеврум»

У представителей знака зодиака Стрелец Меркурий находится в положении падения. Если экзальтация — это расцвет планетарных сил, то падение — полная противоположность. Влияние планеты проявляется слабо, с качествами, которыми она управляет, могут возникать проблемы. В случае Меркурия это гибкость мышления, способность к адаптации, а также общение и «торгашеская» жилка. Казалось бы, для Стрельцов по гороскопу ретроградный Меркурий не так важен, ведь у них планета как раз в падении. На самом деле всё наоборот: если с «меркурианскими» качествами раньше были проблемы, то в ретроградный период они удваиваются.

Но уже в десятых числах августа проклятие ретроградного Меркурия покинет представителей знака зодиака Стрелец. Если раньше думать было сложно, сознание часто затуманивалось, с общением не задавалось, а резкие перемены, например на работе, будто «резали по-живому», то теперь всё наладится. «Меркурианская» сторона может даже «пощадить» вас и подарить удачу в своих сферах. Попробуйте в середине августа записаться на любительский шахматный турнир или продать в Интернете что-то ненужное: труд и везение могут вам помочь.

Знак зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы в ретроградный Меркурий испытывает почти те же проблемы, что и знак зодиака Стрелец. Фото © «Шедеврум»

В случае представителей знака зодиака Рыбы с Меркурием вообще всё очень плохо. Планета одновременно находится и в падении, и в изгнании. Это даёт «буст» трудностям и неудачам в тех сферах, которыми она управляет. Мышление, интеллект, общение, способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям — всё это страдает у Рыб по гороскопу в обычное время и достигает апогея неудач в ретроградный Меркурий.

Теперь ретроградный шарик из железа, никеля и силикатных пород пришёл в норму. Он больше не может нам навредить. Так что обладатели знака зодиака Рыбы могут даже почувствовать в себе дополнительные силы для принятия нового положения вещей и адаптации к нему. Разум становится ясным, общение становится приятным, обращение с новыми технологиями вызывает минимум дискомфорта. Ретроградный Меркурий вредит Рыбам по гороскопу в астрологическом и кармическом плане, а потом как бы «возмещает» урон, что был нанесён представителям этого знака зодиака.