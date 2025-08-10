Завершилась самая мощная за два месяца магнитная буря
ИКИ РАН: Мощная 30-часовая магнитная буря завершилась
Обложка © Шедеврум / Life.ru
30-часовая геомагнитная буря уровня G2, ставшая самой мощной за последние два месяца, окончательно прекратилась. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своём Telegram-канале.
«На настоящий момент геомагнитные индексы уже около 10 часов находятся в зелёной зоне. Земля при этом продолжает находиться в зоне действия наблюдающихся на Солнце корональных дыр», — отметили специалисты.
Фото © Telegram / «Космическая погода — xras.ru»
Скорость солнечного ветра остаётся на 50% выше нормы, наблюдаются колебания температуры и магнитного поля.
Пиковая интенсивность бури совпала с прогнозами учёных. В ближайшие 2-3 дня повторения столь мощных геомагнитных возмущений не ожидается, но умеренная солнечная активность сохранится до середины следующей недели. Специалисты продолжают наблюдать за ситуацией, учитывая высокий уровень вспышечной активности Солнца.
Ранее Институт космических исследований (ИКИ) РАН сообщал о прогнозе на 8 августа: ожидается сильнейшая за два месяца магнитная буря. Её причиной стала солнечная вспышка класса M4.4, которая привела к приближению облака плазмы к нашей планете.