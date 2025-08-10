Завершилась самая мощная за два месяца магнитная буря

30-часовая геомагнитная буря уровня G2, ставшая самой мощной за последние два месяца, окончательно прекратилась. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своём Telegram-канале.

«На настоящий момент геомагнитные индексы уже около 10 часов находятся в зелёной зоне. Земля при этом продолжает находиться в зоне действия наблюдающихся на Солнце корональных дыр», — отметили специалисты.

Скорость солнечного ветра остаётся на 50% выше нормы, наблюдаются колебания температуры и магнитного поля.

Пиковая интенсивность бури совпала с прогнозами учёных. В ближайшие 2-3 дня повторения столь мощных геомагнитных возмущений не ожидается, но умеренная солнечная активность сохранится до середины следующей недели. Специалисты продолжают наблюдать за ситуацией, учитывая высокий уровень вспышечной активности Солнца.