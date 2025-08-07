Приговор Гуцул
7 августа, 07:20

Самая мощная за последние два месяца магнитная буря накроет Землю уже 8 августа

РАН: На Земле 8 августа ожидается сильнейшая магнитная буря уровня G2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Сильнейшая за последние два месяца магнитная буря накроет Землю 8 августа. Изначально считалось, что планету заденет лишь периферия облака плазмы, однако последние модели указывают на то, что её достигнет ядро облака, что приведёт к более мощному удару по магнитному полю, сообщает официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ожидается, что плазма достигнет Земли 8 августа около 7 утра по московскому времени. В момент удара геомагнитный индекс Kp может вырасти до 6, что является самым высоким показателем с 13 июня. Бури такого уровня считаются средними и могут повлиять на энергосистемы в высоких широтах, изменить траектории космических аппаратов и нарушить распространение радиоволн.

Ухудшение геомагнитной обстановки начнётся уже в ночь с 7 на 8 августа, когда Земля войдёт в зону действия корональной дыры, что приведёт к ухудшению геомагнитного фона почти на неделю. Прогноз бури также зависит от траектории движения плазменного облака, так как удар будет касательным. Небольшое отклонение траектории может как предотвратить бурю, так и усилить её.

7 дней пыток: Как пережить затяжную магнитную бурю, которая обрушится на Землю уже 8 августа

Ранее Life.ru рассказывал, что общество склонно преувеличивать мощь и опасность магнитных бурь. По словам специалиста, научное сообщество в случае угрозы обязательно предупредит людей о действительно опасных событиях.

