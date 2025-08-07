Самая мощная за последние два месяца магнитная буря накроет Землю уже 8 августа
Сильнейшая за последние два месяца магнитная буря накроет Землю 8 августа. Изначально считалось, что планету заденет лишь периферия облака плазмы, однако последние модели указывают на то, что её достигнет ядро облака, что приведёт к более мощному удару по магнитному полю, сообщает официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ожидается, что плазма достигнет Земли 8 августа около 7 утра по московскому времени. В момент удара геомагнитный индекс Kp может вырасти до 6, что является самым высоким показателем с 13 июня. Бури такого уровня считаются средними и могут повлиять на энергосистемы в высоких широтах, изменить траектории космических аппаратов и нарушить распространение радиоволн.
Ухудшение геомагнитной обстановки начнётся уже в ночь с 7 на 8 августа, когда Земля войдёт в зону действия корональной дыры, что приведёт к ухудшению геомагнитного фона почти на неделю. Прогноз бури также зависит от траектории движения плазменного облака, так как удар будет касательным. Небольшое отклонение траектории может как предотвратить бурю, так и усилить её.
